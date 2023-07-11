小勞勃道尼自認25年來最重要的作品 竟然非「鋼鐵人」

「杜立德」慘賠讓小勞勃道尼覺得對演藝事業有重要的意義。(摘自imdb)

小勞勃道尼在好萊塢 闖蕩快40年，公認代表作是漫威 英雄影片中的「鋼鐵人」，但他自己卻有不一樣的看法。近來他為新片「奧本海默」接受紐約時報的訪問，語出驚人表示：「過去25年我最重要的作品是迪士尼 的『長毛狗』，第2重要的是『杜立德』。」

「長毛狗」中小勞勃道尼並非男主角，全美票房僅6100萬美元，只有「鋼鐵人」的1／5不到，怎麼看都不可是他最重要的影片，可是他解釋，從這部片開始，迪士尼這樣的大公司願意為他保險，等於他重新被好萊塢主流影業的商業片接納，早先他名聲欠佳，在進監牢服刑後，形象始終低迷，就算演技實力獲肯定，還是沒有大公司敢用他在瞄準票房的新片中演出。「長毛狗」打了頭陣，其他大公司陸續對他解禁，否則就算「鋼鐵人」導演想用他，他也未必能接得下來。

而「杜立德」則證明風水輪流轉，這時的他雖然才剛揮別漫威，卻已經連續穩坐漫威英雄一哥超過10年，他形容此時的自己「像是有防彈衣在身」，什麼樣的片子找他似乎都會被看好。那時的「杜立德」被認為有可能為他再創一個代表系列，有拍上好幾集的潛力，他個人雖對這部片有所保留，身旁的團隊卻興奮過頭，為了他得到的優厚合約而開心，儘管對片子本身的成績沒那麼滿意。結果，觀眾的眼睛也很雪亮，片子上映後賠了上億美元，他稱這部片是「一次被揮霍的機會，而留下兩年半的傷口」。