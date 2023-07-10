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傳銷風波後捲土重來？張庭公司增資至300萬美元

記者黃雅慧／即時報導
林瑞陽和張庭夫婦。（取材自微博）
林瑞陽和張庭夫婦。（取材自微博）

在傳銷風波後，藝人張庭期下公司上海勝極生物科技有限公司發生工商變更，註冊資本由10萬美元增至300萬美元。貌似仍持續經營，且後續或將擴大規模。

據中國國家企業信用信息公示系統，勝極生物成立於2016年1月8日，法定代表人為張淑琴（張庭原名）。值得注意的是，勝極生物為TST庭秘密關聯公司上海達爾威貿易有限公司第二大股東，持股約31.86%。

而上海達爾威因為張庭與林瑞陽涉嫌傳銷而登上微博熱搜。該公司由張庭、林瑞陽夫婦於2013年成立，以化妝品、護膚品為主打品類，並主要通過線上商城「庭秘密APP」和線下實體店的O2O方式進行產品銷售。

不過，2022年以來張庭夫婦傳銷違法行為風波不斷。先是湖北省襄陽市保康縣市場監督管理局在2022年4月行政處罰決定書顯示，TST庭秘密構成組織策劃傳銷違法行為，達爾威被責令立即停止傳銷行為，同時被依法沒收違法所得人民幣1,927.99萬元，並罰款人民幣170萬元；與此同時，張庭夫婦公司名下價值人民幣17億元的96套房產被石家莊裕華區市監局查封；同年11月，裕華區市場監管局對張庭傳銷涉案的19個主體作出人民幣113億元的行政處罰。

不過，張庭夫婦過程中也持續反擊，委請中國名律師何兵，2022年5月中旬以上海達爾威公司名義，狀控告石家莊裕華區市監局和裕華區法院重複立案的趨利執法亂象，並要回已被凍結高達20多億人民幣資產和聲譽。後經陸媒報導，法院決定部分解凍資產。此外，也有消息稱今年2月相關案件在上海開庭，張庭夫婦也有現身應訊。

而張庭夫婦在網路電商的旗艦店2022年也因處於風尖浪頭而被下架。澎湃新聞此前報導，TST庭秘密自2022年1月在天貓、京東電商平台開設的官方旗艦店疑似被「下架」。不過據記者在10日搜索，目前購物平台天貓上仍有TST庭秘密旗艦店，而且許多產品仍有百人付款紀錄，只是代言圖片完全沒有張庭，而京東平台目前則搜尋不到旗艦店。

根據天眼查統計，截至2022年3月15日，中國目前共有17346家微商相關企業。標榜「在家就能賺錢」的機會，吸引民眾加入。目前中國法規對於組織者發展人員，通過發展人員或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式非法獲得以拉人頭、收入門費等方式組織傳銷的行為認定為違法。

目前淘寶天貓電商平台上仍有TST庭秘密旗艦店，公司名稱顯示為上海市達爾威貿易公司...
目前淘寶天貓電商平台上仍有TST庭秘密旗艦店，公司名稱顯示為上海市達爾威貿易公司。圖截取自淘寶天貓平台網頁

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