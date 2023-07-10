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心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

差點病到快死掉 瑪丹娜、傑米福克斯活跳跳逛大街

記者蘇詠智／即時報導
瑪丹娜（左）被拍到在紐約上東城一帶逛街。圖／摘自IG
瑪丹娜（左）被拍到在紐約上東城一帶逛街。圖／摘自IG

身體健康比什麼都來得重要！先後傳出大病一場、都差點性命垂危的奧斯卡影帝傑米福克斯、流行樂女王瑪丹娜，很幸運的都能痊癒，並且分別在芝加哥與紐約被民眾捕捉到最新的身影。開心搭上芝加哥河遊船的傑米，對著鏡頭揮手，看來興致相當好，而戴著墨鏡與帽子的瑪丹娜，看起來也已經行動自如，讓粉絲們都鬆了口氣。

傑米福克斯快3個月前驚傳因不明的「併發症」送醫，情況還一度到被發出病危通知的程度，讓網友大為震驚，之後他的女兒可琳也證實了這個消息，影迷為他擔憂不已，不過可琳稍後表示他的狀況已經好很多，更透露他已出院，只是他的病因還是個謎。看到傑米現在可以精神奕奕對著大家揮手致意，影迷也能夠放下心裡的大石。

至於瑪丹娜則被傳由於對原定月中展開的巡演抱著過高的期望，一刻不鬆懈，逼自己每天排練12小時，就是不願在演出時被其他樂壇紅牌晚輩像泰勒絲、紅粉佳人等比下去，以至於體力耗盡，染上重病，倒在家中沒有知覺、被送進加護病房，粉絲深怕她會像麥可傑克森一樣離開人世，所幸她的生命力夠強大，這兩天已經在紐約上東城的街頭現身，樂迷都感到謝天謝地。

傑米福克斯坐船遊芝加哥河，看來氣色不差。圖／摘自IG
傑米福克斯坐船遊芝加哥河，看來氣色不差。圖／摘自IG

瑪丹娜 芝加哥 併發症

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