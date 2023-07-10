不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

資深歌手甄妮。（本報資料照片）

台灣民眾黨總統參選人柯文哲 昨日表示，他原本想在台北流行音樂中心(簡稱「北流」)辦演唱會，但北市府不同意，還說「通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那裡」，引發部分文化及藝能界人士質疑他羞辱北流董事長黃韻玲，資深歌手甄妮更開罵：「「若韻玲是太監，那你連公公都不佩（配）！」

柯文哲表示，原本是想在北流假裝開演唱會宣導政績，結果世態炎涼，「我當市長卸下來不到3個月，人家就不讓我在那裡辦了」；他還補一句，「通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那裡」。

台北市文化局長蔡詩萍對此回應，台北流行音樂中心的原則是不能舉辦政治活動，由於屬行政法人，這項決定也不需向文化局請示，很遺憾柯文哲拿北流當政治操作的箭靶。

甄妮則在臉書 力挺黃韻玲，並回嗆：「租不到場就駡人，什麼玩意兒！無規無矩，自以為仍是（前）市長。」

甄妮還以香港 為例，說：「香港紅磡體育館排隊排期的，少說1年前，要經審核開會計算才批，所以大家都有充分時間籌備，這就是規矩，不管那歌星是大是小。明白嗎！」

對於音樂圈為自己抱不平，黃韻玲除了感謝各界關心，還在臉書貼出「北流場地租借相關限制與規範」，並說：「非常感謝各界長官們的指正及鼓勵，北流會繼續加油前進！」