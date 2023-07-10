迪士尼偶像轉色情路線 只堅持：不和男人做

丹班森昔日曾是青春偶像劇演員，現轉為成人色情男星。圖／摘自IG

演員之路不好走，當紅大牌看似要風得風、要雨得雨，更多的是發展不特別順遂，需要考慮是否再堅持下去的小牌，有的人就此轉換工作、不再繼續待在幕前，也有的乾脆在戲路上大轉變，尋求突破。不過對於曾經和席琳娜一起演出迪士尼 頻道夯劇「少年魔法師」的丹班森，這一轉向就是180度的大轉變，因為現年35歲的他，變成了一位在色情平台OnlyFans上賣肉的成人演員，但他卻覺得自己完全沒有任何的不舒服，還認為這種改變超帥。

OnlyFans是個人經營的付費平台，既然要收錢，就要給觀眾特別的看頭，因此很快就變成色情內容雲集之處，敢在此開設個人帳號，多半已做好「犧牲」的心理準備，可是丹班森並沒有一絲的不悅：「我覺得很好，我對未來的發展超級興奮，一點都沒因為這決定感到不開心。」

他有些困惑的是，在宣布自己未來的新發展方向後，竟然接收到的迴響中，出現「變得更夠力」之類的字眼多過「討厭」，有不少粉絲在街上看到他會直接到他面前表示支持，甚至還給他擁抱，讓他頗意外。不過他也替自己稍微設限，只要不舒服的內容，他就不會做，他只會把自己覺得舒服的東西與外界分享。