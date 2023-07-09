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韓男團BTS出官方傳記 在美首刷100萬本

編譯陳苓／綜合外電
南韓知名團體防彈少年團（BTS）發行第一本官方傳記，紀念成軍十年，全書厚達544頁，以23種語言印製，光是美國首刷量就有100萬本。（取自Amazon官網）
南韓知名團體防彈少年團（BTS）發行第一本官方傳記，紀念成軍十年，全書厚達544頁，以23種語言印製，光是美國首刷量就有100萬本。（取自Amazon官網）

南韓知名團體防彈少年團（BTS）發行第一本官方傳記，紀念成軍十年，全書厚達544頁，以23種語言印製，光是美國首刷量就有100萬本。

英國衛報報導，新書名為「Beyond the Story：10-Year Record of BTS」，這本書7月9日全球同步上市，靠著預購買氣，5月就登上美國亞馬遜和邦諾書店（Barnes & Noble）的暢銷書榜。

在南韓，儘管新書發行首日下起豪雨，仍有鐵粉不畏天候，聚集在首爾最大書局之一的教保文庫購書。

日經新聞指出，這本544頁的官方傳記，紀錄叱吒排行榜的BTS迄今寫下的歷史，以23種語言在全球出版。出版商說，可以看到BTS分享一路走來的個人幕後故事。

目前對新書內容所知甚少，僅公布了Youtube影片和七個章節標題，追蹤該團從南韓發跡，晉身全球樂團，獲得美國總統拜登接見，並在聯合國演出。

本書由南韓記者姜明錫（Kang Myeong-seok）和BTS成員共同撰寫。除了文字和照片之外，邦諾書局說，書內有330個QR碼，引導讀者到音樂錄影帶等線上內容。Flatiron Books出版社在美國首刷量達100萬本。

BTS 南韓 拜登

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