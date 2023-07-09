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女星帶未婚妻錄影現場放閃 錄完馬上登記結婚

記者林怡秀／即時報導
鄭靚歆日前錄衛視「歡樂智多星」。圖／衛視提供
鄭靚歆日前錄衛視「歡樂智多星」。圖／衛視提供

衛視「歡樂智多星」日前錄影邀請楊子儀、唐治平、鄭靚歆、許博維與曾子余、許瀞蔆、徐謀俊、宜芳分成兩隊在新賽制單元進行PK，鄭靚歆帶著妻子Aky到攝影棚，她們原本預計錄影當天要去登記結婚，決定先上節目搶結婚禮物，再去戶政事務所登記結婚。

鄭靚歆一開始訪問時說到跟交往三年多的Aky，原本是要在錄影當天去辦結婚登記，因為要參加《歡樂智多星》錄影特別延後，等節目錄完就直接去戶政事務所登記，讓主持人胡瓜開心地笑說：「你就知道藝人賺錢一定第一，什麼事都能排除萬難！」

即將新婚的鄭靚歆也霸氣回應說：「要先來拿獎金再結婚！」目標要把獎品當禮金帶回家，讓胡瓜也大氣回說：「我們包禮金給他！」現場充滿粉紅泡泡。

鄭靚歆上場答題時，公布正解前主持人胡瓜還故意開玩笑：「另一半在下面等他」，讓鄭靚歆一度有點擔心，不過後來發現原來是胡瓜做效果而已，順利答題成功的她開心地跟隊友擊掌慶賀外，還不忘偷偷對台下的AKY遞送手指愛心，頻頻放閃。

身為隊長的楊子儀也被喜氣感染，率隊先在「生存之站」單元獲勝，更在「88秒追分」單元裡，22題裡答對19題，順利幫鄭靚歆拿到結婚禮物。

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