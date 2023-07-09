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唐玲罹胃癌4期現奇蹟 這病菌莫名消失醫震驚

記者陳慧貞／即時報導
唐玲對近期檢測身體結果覺得「神奇」。圖／摘自臉書
唐玲對近期檢測身體結果覺得「神奇」。圖／摘自臉書

女星唐玲2019年發現罹患胃癌，挺過多次化療後，去年發現癌細胞轉移已到四期，為此摘除子宮、卵巢，胃也切除三分之二，在抗癌過程中，她接受多次抗生素治療，但致使胃癌成因的幽門桿菌卻愈來愈多，殺菌治療屢次失敗，沒想到近日她再接受檢查，發現幽門桿菌莫名其妙消失了，原因連醫師都「無從回答」。

唐玲今(9日)在臉書發文：「我相信有奇蹟，但沒想到居然會發生在我身上」，她透露，之前發現胃裡幽門桿菌復發，即使已使用到第三線抗生素，但「殺菌」過程並不理想，「不但殺不死，反而愈來愈多」，為了針對病症，她好不容易掛到台大醫院，可以參加實驗療程，她說：「想不到，事情跟我想的不一樣，在取樣時居然發生奇蹟。」

唐玲文中提及，胃癌患者80%都曾感染幽門桿菌，許多研究也確認幽門桿菌會導致胃癌，每位醫師都建議要滅除幽門桿菌，但過去她接受的療程都失敗，這次她加入台大醫院實驗療程，做胃鏡切片時，樣本化驗即呈現陰性，第二次檢測使用碳13吹氣，也未檢測出有幽門桿菌，「確定目前在我的胃裡面，找不到幽門桿菌的蹤跡，這真的是太神奇了⋯我問醫師這怎麼回事？？？醫師無從回答。」

唐玲坦言這段期間「做了一些事情」，但詢問醫師是否與幽門桿菌消失有關？醫師則表示沒有證據可顯示關聯性，她只有自己找答案：「無論如何，不是每個問題都會有答案，人的身體奧秘，反正就是個奇蹟。」

唐玲曬出檢驗結果。圖／摘自臉書
唐玲曬出檢驗結果。圖／摘自臉書

檢測 癌細胞 臉書

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