漫威傳奇女殺手闊別多年重出江湖 「死侍3」再添猛將
近年來影片無論票房或口碑都不太趕得上疫情前的漫威英雄片，仍有值得觀眾期待的新作品—首度由20世紀影業回歸漫威自家的「死侍3」，除了早先已經宣布另一位過往只在20世紀影業的漫威改編片中亮相的「金鋼狼」休傑克曼將以此片正式在漫威電影宇宙出現，還加碼找回昔日20世紀影業漫威片中的致命英雌「幻影殺手」珍妮佛嘉納。
珍妮佛過去連在「夜魔俠」和「幻影殺手」扮演武藝高強的女殺手伊蕾莎，可是因為兩部片的票房都算不上特別突出，她也就快20年沒再扮演這角色，想不到隨著「死侍」萊恩雷諾斯加入漫威，珍妮佛嘉納也要正式成為漫威電影中的一員。
漫威漫畫中的伊蕾莎，在不同版本裡分別和夜魔俠、金鋼狼等都有過故事，甚至還曾經加入神盾局的行動，目前當然還不知道「死侍3」裡她會有什麼樣的故事。戲外，珍妮佛嘉納正是因為在「夜魔俠」演出，才和2度同片（第一次是「珍珠港」）的班艾佛列克擦出愛的火花，結了婚生下3個小孩，雖然目前彼此已離異，班艾佛列克還娶回舊愛珍妮佛洛佩茲，但和珍妮佛嘉納還維持著像家人般的關係。
至於珍妮佛嘉納與萊恩雷諾斯，之前在Netflix電影「超時空亞當計畫」已經有過對手戲，分別扮演母親和長大後的兒子，那時演父親的還是「浩克」馬克魯法洛，現在3人全部都在漫威的大家庭之內，因為曾經合作，萊恩與珍妮佛早就有默契，更加讓人期待「死侍3」中彼此會有何互動。
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