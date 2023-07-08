漫威傳奇女殺手闊別多年重出江湖 「死侍3」再添猛將

珍妮佛嘉納將要再度扮演「幻影殺手」。圖／摘自imdb

近年來影片無論票房或口碑都不太趕得上疫情前的漫威 英雄片，仍有值得觀眾期待的新作品—首度由20世紀影業回歸漫威自家的「死侍3」，除了早先已經宣布另一位過往只在20世紀影業的漫威改編片中亮相的「金鋼狼」休傑克曼將以此片正式在漫威電影宇宙出現，還加碼找回昔日20世紀影業漫威片中的致命英雌「幻影殺手」珍妮佛嘉納。

珍妮佛過去連在「夜魔俠」和「幻影殺手」扮演武藝高強的女殺手伊蕾莎，可是因為兩部片的票房都算不上特別突出，她也就快20年沒再扮演這角色，想不到隨著「死侍」萊恩雷諾斯加入漫威，珍妮佛嘉納也要正式成為漫威電影中的一員。

漫威漫畫中的伊蕾莎，在不同版本裡分別和夜魔俠、金鋼狼等都有過故事，甚至還曾經加入神盾局的行動，目前當然還不知道「死侍3」裡她會有什麼樣的故事。戲外，珍妮佛嘉納正是因為在「夜魔俠」演出，才和2度同片（第一次是「珍珠港」）的班艾佛列克 擦出愛的火花，結了婚生下3個小孩，雖然目前彼此已離異，班艾佛列克還娶回舊愛珍妮佛洛佩茲 ，但和珍妮佛嘉納還維持著像家人般的關係。