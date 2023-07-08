台北電影獎揭曉 王柏傑、陸小芬分獲帝后 「疫起」贏家

「疫起」是本屆台北電影獎囊括5座獎的大贏家。圖／CATCHPLAY提供

第25屆台北電影獎昨晚在中山堂舉行頒獎典禮，影帝影后分別由「疫起」王柏傑、「本日公休」陸小芬獲得，最佳劇情長片則是「哈勇家」，百萬首獎則由最佳紀錄片「鑽石水族世界」拿下。

進入1/4世紀的台北電影獎，以2003年SARS時期醫院封院為情節重點的「疫起」堪稱最大贏家，除了最佳導演、最佳男主角外，還在特效化妝、視覺效果、美術設計等獲得肯定。其餘包括「哈勇家」獲3項獎，「查無此心」、「一家子兒咕咕叫」、「本日公休」等強片都獲兩項，得獎態勢平均。

王柏傑以「疫起」拿下台北電影獎影帝，他一上台就激動飆出F字開頭的髒話，提到15年前曾以「九降風」拿下最佳新演員獎，相隔多年總算登上影帝寶座，他先前曾與好兄弟張孝全提到無論誰得獎都很開心，如今更高喊「張孝全我得獎了」。

王柏傑也逐一感謝「疫起」製作團隊，包括林君陽、製片李耀華，更提到今天一整天不敢與評審團聊天，就怕被暴雷，「如今我終於可以直視你們了」。

息影22年再度復出大銀幕的資深影后陸小芬，展現老薑精湛實力，在「本日公休」把年長的美容院老闆演得溫暖動人，幾乎不見斧鑿痕跡，眾望所歸登上台北電影獎最佳女主角寶座。她強調自己沒拍戲的期間每天都把自己當新人，和導演傅天余一起拿捏出一種新的演出方式，她覺得這座獎對她而言像是「最佳新人獎」。

入行40年、在電視電影與舞台劇 甚至綜藝節目都有精彩表現的楊麗音，憑「一家子兒咕咕叫」擊退去年金馬獎一起角逐最佳女配角的「哈勇家」林詹珍妹、「罪後真相」方郁婷等對手，成為今年台北電影獎得主。

聽到自己的名字被念出來，楊麗音反應明顯激動，又不時自嘲：「我以為我已經在台下坐很久，那麼多年了，應該可以很淡定，可是我現在腦子一片空白，年紀大了，還有要謝謝誰，想不起來就是想不起來。」她感謝導演詹京霖、合作的演員和工作人員，最後高呼：「台北電影節，好好玩，希望每年都有。」

傅孟柏以「本日公休」拿下台北電影獎最佳男配角，他上台時過度緊張，因而語無倫次，「我每天都在家裡，或是在遛我的狗，拿著空氣獎盃，想著如果真的上台了，要講什麼得獎感言，結果每天都不一樣」，隨後尷尬自嘲說抱歉，「平常我不是這樣的，今天真的像個白痴一樣」。他感謝所有劇組演員，包括傅天余導演、同片女主角陸小芬以及所有演員，「同時也感謝全天下的母親」。