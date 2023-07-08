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世紀破冰 泰勒絲與「暮光狼人」舊愛再合體 粉絲感動

記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲（左二）與前男友泰勒洛特（右一）在堪薩斯城的演唱會上世紀破冰、再度合體。圖／摘自IG
泰勒絲（左二）與前男友泰勒洛特（右一）在堪薩斯城的演唱會上世紀破冰、再度合體。圖／摘自IG

泰勒絲不愧是樂壇話題女王，她在最新的重錄專輯「Speak Now: Taylor's Version」發布多首昔日未曾面世的歌曲，其中包括「I Can See You」，MV居然找來分手多年的舊情人—「暮光之城」系列電影扮演狼人的泰勒洛特，泰勒洛特還在她於堪薩斯城的演唱會上驚喜現身，不少當年就追蹤這一對「同名情侶」的資深粉絲，不敢相信擅長用「分手歌」惹怒前男友的泰勒絲，居然能和泰勒洛特破冰、再度攜手，又有同台合體的難得畫面，忍不住驚呼：「太感動了！」

泰勒絲與泰勒洛特曾在2010年的「情人節快樂」扮演一對高中情侶，戲外也很快打得火熱，但年輕的戀情來得快去得也快，之後彼此多年未再碰頭，泰勒絲的「分手歌」也讓傑克葛倫霍等前男友覺得超尷尬，但她在少男少女之間的人氣直線上衝，變成近年來樂壇最受歡迎的天后之一，反而泰勒洛特的幕前發展較為沈寂，然而他和交往多時的女友泰勒多姆結婚，人生進入新的階段，也得到不一樣的幸福。有趣的是，他和太太、泰勒絲都是同名，這回3人在堪薩斯城碰面，也留下模仿「3位蜘蛛人互指彼此」趣味畫面的照片。

泰勒絲（左起）、泰勒洛特、泰勒多恩彼此做出模仿「蜘蛛人互指對方」的趣味姿勢。圖／...
泰勒絲（左起）、泰勒洛特、泰勒多恩彼此做出模仿「蜘蛛人互指對方」的趣味姿勢。圖／摘自IG

昔日的愛恨已過去，兩位泰勒現在又能夠當朋友，泰勒洛特忍不住在演唱會的台上讚美泰勒絲：「我真的很尊敬你，不只因為你在歌手領域的成就，你又是歌曲創作者、表演者，真正是因為你的為人，你很親切、謙虛、仁慈，我真的很榮幸能認識你。」聽得觀眾又忍不住要熱烈鼓掌。

泰勒洛特（左）與泰勒絲曾在「情人節快樂」扮演一對高校情侶。圖／摘自YouTube
泰勒洛特（左）與泰勒絲曾在「情人節快樂」扮演一對高校情侶。圖／摘自YouTube

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