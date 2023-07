世紀破冰 泰勒絲與「暮光狼人」舊愛再合體 粉絲感動

泰勒絲(左二)與前男友泰勒洛特(右一)在堪薩斯城的演唱會上世紀破冰、再度合體。圖/摘自IG

泰勒絲不愧是樂壇話題女王,她在最新的重錄專輯「Speak Now: Taylor's Version」發布多首昔日未曾面世的歌曲,其中包括「I Can See You」,MV居然找來分手多年的舊情人—「暮光之城」系列電影扮演狼人的泰勒洛特,泰勒洛特還在她於堪薩斯城的演唱會上驚喜現身,不少當年就追蹤這一對「同名情侶」的資深粉絲,不敢相信擅長用「分手歌」惹怒前男友的泰勒絲,居然能和泰勒洛特破冰、再度攜手,又有同台合體的難得畫面,忍不住驚呼:「太感動了!」

泰勒絲與泰勒洛特曾在2010年的「情人節快樂」扮演一對高中情侶,戲外也很快打得火熱,但年輕的戀情來得快去得也快,之後彼此多年未再碰頭,泰勒絲的「分手歌」也讓傑克葛倫霍等前男友覺得超尷尬,但她在少男少女之間的人氣直線上衝,變成近年來樂壇最受歡迎的天后之一,反而泰勒洛特的幕前發展較為沈寂,然而他和交往多時的女友泰勒多姆結婚,人生進入新的階段,也得到不一樣的幸福。有趣的是,他和太太、泰勒絲都是同名,這回3人在堪薩斯城碰面,也留下模仿「3位蜘蛛人 互指彼此」趣味畫面的照片。

泰勒絲(左起)、泰勒洛特、泰勒多恩彼此做出模仿「蜘蛛人互指對方」的趣味姿勢。圖/摘自IG

昔日的愛恨已過去,兩位泰勒現在又能夠當朋友,泰勒洛特忍不住在演唱會的台上讚美泰勒絲:「我真的很尊敬你,不只因為你在歌手領域的成就,你又是歌曲創作者、表演者,真正是因為你的為人,你很親切、謙虛、仁慈,我真的很榮幸能認識你。」聽得觀眾又忍不住要熱烈鼓掌。