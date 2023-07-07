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從早上8點等到中午…劉德華因為太帥被換角

娛樂新聞組／即時報導
劉德華充滿正能量，入行42年依然受歡迎。（取材自Instagram）
劉德華充滿正能量，入行42年依然受歡迎。（取材自Instagram）

61歲天王劉德華入行42年依然受歡迎，他日前出席一場分享會，分享從影多年的經驗，談及如何看待焦慮，並難得分享自身故事，出道初期曾經因為比男主角帥被換角。

劉德華19881年入行，從跑龍套開始，香港01報導指出，當時「有一個四句對白的角色」，劉德華帶著西裝跟著劇組在旁邊看他們拍攝，「從早上八點鐘一直等，差不多已經中午了」，卻看到另外一個演員在講劉德華準備好的對白。

報導指出，劉德華問為什麼有人拍了他的鏡頭，劇組表示，「對不起，我們換人了」，因為劉德華長得比男主角帥。劉德華表示：「我也曾經被忽略的一個人，但是我們必需要堅持下去，必需要入到每一個人的鏡頭裡面，讓他們期待我們的未來。」

演員經常會受到外界質疑，據報導，劉德華自有一套消化方法：「這種質疑是不需要去理解的，因為只有你可以決定人家怎麼看你」他表示，有時候不要太過高估自己，但是也不要低估自己；「先做吧！努力這兩個字是不能缺的」，雖然可能努力不一定成功。

劉德華說，即使到現在接拍電影「拆彈專家3」時他都會焦慮，但他會靠運動去消化，他強調遇到任何瓶頸，歇一會，勇敢面對，再站起來繼續堅持，自然會看到成果。

此外，李玟的離世震驚演藝圈，劉德華坦言：在家人們的心中，李玟能歌善舞，樂觀善良，也一直傳遞著正能量；至於李玟去世留下巨額遺產，劉德華的回覆很直接，「她最後肯定會處理好的」。

李玟 香港

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