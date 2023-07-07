老公陳子聰昏迷20天曝近況 何超儀赴日本祈福

何超儀坦言一踏上福島，心情就相當複雜。圖／852Films提供

香港 女星何超儀老公陳子聰去年10月傳罹怪病，手術後昏迷20天，她便把所有戲劇作品拍攝計畫延後，專心照顧老公，目前老公身體狀況已恢復穩定，她才開始挑選重要活動短暫出國工作。

她近日受邀時尚品牌Saint Laurent（聖羅蘭）與東京國立新美術館 前往日本 ，出席國際級爆破家蔡國強在東京及福島舉辦的大型藝術展，不僅為絕美畫面震撼不已，更為當地居民災後積極重建地方的精神深受感動。

何超儀是福島核災之後，首位到福島出席活動的香港女星，她穿著一身簡單輕便的T恤搭配牛仔褲，與福島居民一同坐在沙灘上觀賞大型戶外煙火表演，此次展覽是蔡國強創作的白日煙火「櫻花滿天的日子」，煙火爆破歷時30分鐘，動用4萬枚煙火，以火藥爆破結合影像、音樂、裝置藝術，呈現人類與大自然的對話，絕美畫面令她屏息，更在觀賞過程中不時拍手掌聲，嘆為觀止。

煙火表演結束之後，蔡國強與何超儀見面相談甚歡。由於這是1994年在福島創作煙火作品的蔡國強，歷經核災爆發之後再度回到此地參與藝術創作，他特別向何超儀分享重回福島創作最大的感觸，就是重遇不少當年在福島的學生，很開心見到大家平安生活，並且積極重建福島這個地方。

在踏上福島的那一刻開始，何超儀心情就非常複雜。她坦言，很開心見到福島的居民在災後積極重新生活，為地方注入新的動力，也見到不少年邁的災後倖存者仍對地方不離不棄。她透過翻譯與攤販老婦人相談，得知老婦人多年來與老公一同經營攤販維生，在災後回來於海邊重建小屋，專門販售當地的特產，這些年來一天一天見證家鄉從廢墟中重建起來，她聽完感動不已，立刻請翻譯送上祝福，隨後特別到當地神社祈福，並親筆於木製奉納物「繪馬」寫下祝福並簽名，期許福島一切平安，居民健康生活。