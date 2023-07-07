「好聲音」2個月3人驟逝 李玟雪夜買百斤柑橘義助老翁

有網友發現，《中國好聲音》該節目中有3個歌手在2個月內驟逝，引發譁然！ 圖/截自微博、古家齊臉書、報系資料照

華語歌壇天后李玟 （CoCo）驚爆離世，震驚各界。她生前曾在選秀節目「中國好聲音」擔任導師，讓觀眾印象深刻。近日，有網友發現，參加過該節目的歌手中，已有3人在短短兩個月內過世，驚人巧合讓網友相當不捨。此外，李玟2016年錄製「我是歌手」時，曾仗義在雪夜買下老翁百斤柑橘的善舉，也被曝光。

台灣歌手古家齊5月19日傳出車禍意外離世，年僅31歲。車禍當時他正駕駛於國道，因天雨路滑車輛打滑，後方車輛來不及閃避當場撞上，他與女友一度被困在車內，2人送醫搶救後仍傷重不治。古家齊過去曾參加第4屆《中國好聲音》，並在直播平台擔任歌手主播。

此外，歌手張恒遠6月14日驚傳罹患黑色素瘤，最後不敵病魔離世。張恒遠2013年在「中國好聲音」第二季獲得亞軍出道，同年獲得第11屆華鼎華語最佳新人歌手獎，陸續發行過EP《繼承者》、專輯《黑色翅膀》，還有多首單曲。2021年他與老婆畢夏喜迎兒子誕生。

李玟則是在2022年參加「2022中國好聲音」，在節目中擔任導師，期間她曾為了爭取學員權益，與製作單位工作人員起衝突，一度引發熱議。

李玟逝世後，「中國好聲音」在微博 發文悼念，「李玟導師，謝謝您給觀眾留下的音樂回憶，謝謝您用歌聲傳遞的愛與美好。一路好走」，沒想到PO文一出惹怒全網，認為節目組沒資格，目前留言區已被關閉。

李玟為人暖心仗義的事件不只一樁，據媒體報導，李玟2016年到長沙錄製「我是歌手」時，得知老翁雪夜裡在路邊賣橘子，她便託家人將老翁還沒賣完的一百多公斤柑橘包下，分裝送給當時錄製節目的人，並留了2000元人民幣給老翁，事後又添購了棉衣和補品送給老翁及其家人。

得知李玟離世消息後，老翁相當難過，日前接受媒體採訪時想起當年事情，仍忍不住眼眶含淚，對李玟充滿感謝。