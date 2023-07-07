全校就剩他了 AKIRA認了「高三被校長約談」

AKIRA（左）跟王陽明一起維修公共遊樂設施。圖／衛視原創提供

「國民姐夫」AKIRA因為參與實境節目「神秘五金行」，罕見提到過去為了學跳舞遭到校長約談。他回憶高三時全校只剩他一個應屆畢業生沒決定出路，所以才被校長親自關切。

AKIRA在「神秘五金行」裡展現熟練的修繕功夫，與温昇豪在處理台南古宅油漆鐵花窗時，兩人邊油漆邊聊天，這才聊到「夢想的起點」。AKIRA笑說，他在高中畢業前夕決定要學跳舞，校長知道他的心意後，還擔心地問：「這樣好嗎？」AKIRA堅信自己不會後悔，胸有成竹地跟校長說：「我一定會憑舞蹈成為第一的！」

為了學舞的夢想，年僅18歲的AKIRA開始接觸各行各業的打工機會，包括去做油漆工、服務業，一邊工作一邊學舞，就是要實踐對校長的承諾，努力朝向夢想前進。

天道酬勤，AKIRA後來在娛樂場所巧遇放浪兄弟的前輩們，表面上大家看似來玩，其實是在尋覓有潛力的年輕舞者。對方看過AKIRA的舞蹈後主動攀談，就此開啟了AKIRA進入演藝圈的契機。

AKIRA也提到，當時自己很喜歡黑人 音樂，故意理了個大光頭，還把皮膚曬得黝黑，所以當初來跟他搭話的前輩，第一句話竟然是用英文問他會不會說日文，誤以為AKIRA是外國人，讓他至今想起來都不禁莞爾。