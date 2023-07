Melody宣布離婚 4天前「寫給女兒的信」疑有徵兆

「時尚媽咪」Melody宣布離婚。圖/摘自Melody臉書。

「時尚 媽咪」Melody今(6)日稍早在臉書 無預警公開離婚消息,證實結束17年婚姻。她寫道:「日子是自己在過,冷暖自知,只有自己才知道怎麼對自己好...始終還是來到了一個盡頭...既然如此就要勇敢面對。」消息一公布震驚各界,最後她也表示不習慣私事當眾宣布,懇請大家的體諒和善意的空間。

Melody過去曾出書分享婚姻與育兒心情,她的臉書也經常分享與兩位女兒的相處點滴。Melody四天前「寫給女兒的信 」中提及自己經歷不孕後喜得兩女的心路歷程,全文並未提及另一半,離婚似乎早有徵兆。她感性表示要把自己的心分一半給姊妹倆一人一半,女兒則懂事回應:「我們只要一個人1/3 ,因為你要記得留1/3愛你自己!」

Melody臉書全文:

寫給女兒的信:

以前經歷不孕的那段時間, 我記得我百般焦慮,傷心。心裡很著急 因為我沒想過做為一個女人天經地義的本能 在我身上會如此困難。那個時候的我都不敢想,假如將來真的沒有成為母親的自己該怎麼辦?

後來因為有你們,我享受了好幾年的甜蜜時光~陪玩,陪學,陪笑~我陪你們成長 ,而你們卻撫慰了我的心靈也教會了我 什麼才是unconditional love .

擁有兩個女兒的我,自然會想很多,因為了解這世代帶給女人的各種挑戰~我們必須溫柔懂事也必須堅強有見識、我們要漂亮會保養,我們也要聰明有想法、我們也或許雖然明明獨立自主但要懂得如何軟硬兼施⋯嗯,我們⋯容易嗎?

我深深相信好的教育和教養的價值~我一直說帶你們看世界和支持你們成為你們想要的自己是我能給你們最大的「財富」,而我最有價值的「投資 」就是帶著你們做各種體驗開闊視野⋯因為始終你們有一天要獨自在外面對這個世界。Not for me but for you .

有了你們之後我也變勇敢了,無論遇到什麼挫折改變我都選擇勇敢面對,因為我知道你們向我看齊~

生為一個女人「勇氣」是不能少的,當人家看不到你的時候,你要有勇氣先看見自己,接受自己。誰說100分的你才是最美好的自己?

我在生活中扮演的角色很多,但「媽咪」是我認為最重要的,我要以身作則,讓你們看到女人是有選擇的,要相信自己是值得的~

我: 姐姐妹妹,you know ? 你們是我的全部,我的心⋯一人一半!

( 姐妹互看)

姐姐:不是!媽咪,你不可以心分兩半!

妹妹: 姐姐說得對!我們只要一個人1/3 ,因為你要記得留1/3愛你自己!

是的,我一定會記得好好愛自己!

我們大家一起加油~

#melody時尚媽咪 #心情語錄 #跟著孩子一起成長 #positivevibes #誰說一百分的你才是最好的自己