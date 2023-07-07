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史上最寵粉…張柏芝機場脫最新款手表 送粉絲

娛樂新聞組╱即時報導
張柏芝現身巴黎街頭，引發圍觀。(取自微博)
張柏芝現身巴黎街頭，引發圍觀。(取自微博)

張柏芝近日到法國巴黎出席時尚活動，身穿白色低胸露背晚裝的她明艷照人，獲網民盛讚；而更獲網民激讚的是其豪氣，在機場即場脫下手表送粉絲。

據港媒報導，張柏芝向來是寵粉狂魔，而粉絲對她這位偶像亦是寵愛有加。今年5月是張柏芝的43歲生日，粉絲豪擲6位數字為她在內地及香港買下多個大型熒幕廣告作慶生應援，沒料到粉絲出手闊綽，張柏芝更闊綽。

張柏芝近日在社交網貼出多張到法國巴黎出席活動的靚女相，相中的她打扮時尚，相當吸睛；不過原來在這輯靚相之前，發生了一件更令人驚喜的事。事緣張柏芝在前往法國前，工作不斷的她完成內地工作準備飛回香港，在機場看到有粉絲守候，竟然立即脫下手上的白色腕錶送給其中一位粉絲，並指這個腕錶是今年新款，她也是剛剛戴上而已，該名幸運粉絲當然受寵若驚連聲道謝。短片一出，即引起網民大呼羨慕，以及大讚張柏芝豪氣。

張柏芝7月3日應寶格麗邀請到巴黎出席活動，狀態再度引發網友關注。

當天張柏芝現身巴黎街頭，一出場就被圍觀。張柏芝穿著白色吊帶拖地長裙，將頭髮高高盤起露出優越的頭顱。因為裙擺太長不方便走路，張柏芝還提起裙擺，露出黑色的恨天高。她毫無架子，一個人小心翼翼的走著，旁邊已有不少中國遊客在對著張柏芝拍照。

面對熱情的粉絲，張柏芝也一直揮手和大家打招呼，還時不時的雙手合十表示自己的感謝。雖然是抓拍的生圖，但張柏芝的狀態顯然能夠抗住鏡頭的審視，美得和身旁的工作人員好似兩個圖層。

張柏芝 香港 時尚

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