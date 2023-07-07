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暑假票房大戰前半場 好萊塢巨片連連失利？最強是它

記者蘇詠智／即時報導
「星際異攻隊3」暫居北美今夏賣座冠軍。(摘自imdb)
「星際異攻隊3」暫居北美今夏賣座冠軍。(摘自imdb)

今年暑期黃金檔已進入下半場，北美票房表現卻明顯不如去年，接連幾部上映前受到看好的大片賣座踢到鐵板，至今還無媲美去年「捍衛戰士：獨行俠」的瘋狂熱賣巨片。業界歸納出的重點，包括「情懷」是過去兩年的票房靈丹，今年卻失去效果，且巨片成本飆高，就算票房數字不難看，也無法回本。

截至目前為止，北美今夏最賣座的電影還是5月初即上映的「星際異攻隊3」，約3億5600萬美元，再下來分別是「蜘蛛人：穿越新宇宙」（3億4800萬美元）、「小美人魚」（2億8500萬美元），與去年同期前3名「捍衛戰士：獨行俠」（5億7000萬美元，最終賣破7億美元）、「奇異博士2：失控多重宇宙」（4億1000萬美元，最終4億1100萬美元）、「侏羅紀世界：統霸天下」（3億3600萬美元，最終3億7685萬美元）落差頗為懸殊，並未如外界期望的更接近疫情爆發前的榮景。

過去都曾締造佳績的「玩命關頭」與「變形金剛」系列，最新續篇北美目前賣座都只接近1億5000萬美元，雖然美國以外的票房仍算不錯，因成本都高達2億美元以上，就算全球票房比北美多出2倍，扣掉宣傳費用也不容易回本。

而「閃電俠」和「印第安納瓊斯：命運輪盤」前者全美票房剛過一億美元，後者還在破億邊緣，兩片都請出備受影迷懷念的資深英雄，可惜對年輕觀眾來說，已無趕著第一時間上戲院捧場的吸引力，會被情懷打動的資深觀眾，或是因為搭配的新生代演員形象不佳而裹足不前，或是懷疑英雄淪為幫新秀抬轎還在觀望，讓兩片沒有預期驚人的賣座爆發力。

曾經橫掃北美票房的皮克斯動畫大片，歷經疫情期間接連幾部只在北美上影音平台、跳過戲院，造成影迷觀影習慣改變，連帶影響到「元素方城市」的成績，該片後勁還算堅強，似乎已有口碑效應，然而和「腦筋急轉彎」、「動物方城市」北美都賣破3億美元的輝煌紀錄相比，追趕得還很辛苦。真人版「小美人魚」則是選角的爭議影響，北美票房表現已算是今夏大片中不錯的，依舊和疫情前上映的「阿拉丁」、「獅子王」等真實版有段落差。

經過今夏上半場票房大戰，好萊塢學到要合理控制拍片成本，至於「情懷」怎麼用、續集是不是繼續拍，應會有更審慎的考量。

「閃電俠」請出經典蝙蝠俠米高基頓，北美票房還是拉不太起來。(摘自imdb)
「閃電俠」請出經典蝙蝠俠米高基頓，北美票房還是拉不太起來。(摘自imdb)
「蜘蛛人：穿越新宇宙」是北美今夏目前為止的票房贏家之一。(索尼提供)
「蜘蛛人：穿越新宇宙」是北美今夏目前為止的票房贏家之一。(索尼提供)
「捍衛戰士：獨行俠」去年在北美大狂賣的氣勢，今年暑期強片還沒一部能媲美。(UIP...
「捍衛戰士：獨行俠」去年在北美大狂賣的氣勢，今年暑期強片還沒一部能媲美。(UIP提供)
「印第安納瓊斯：命運輪盤」懷舊影迷口碑不差，年輕觀眾卻不特別捧場。(摘自imdb...
「印第安納瓊斯：命運輪盤」懷舊影迷口碑不差，年輕觀眾卻不特別捧場。(摘自imdb)

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