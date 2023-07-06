任敏演仙俠劇撞樣王祖藍、「豬豬俠」？ 肖戰被爆曾拒組CP

肖戰的古裝扮相廣受好評。(取材自微博)

由人氣小生肖戰及新生代小花任敏主演的仙俠劇「玉骨遙」近日播出，掀起追劇熱潮。但這齣玄幻甜寵劇，卻因女主角任敏的顏值太過平凡遭網友嫌棄，有人覺得她撞臉王祖藍，甚至撞臉中國卡通角色「豬豬俠」，引發熱議。

「玉骨遙」講述一處名為「雲荒」之地，共同生活着空桑人族、鮫族及冰族，由空桑族統領大地，肖戰飾演空桑族世子時影，跟任敏飾演的朱顏有著宿世姻緣，但朱顏第一集就上演逃婚戲碼。

就目前播出情況來看，這部劇被吐槽最多的並不是劇情，而是關於女主角任敏的顏值。不少網友指她未達美女標準、沒有仙氣、大餅臉，甚至撞樣王祖藍、卡通角色「豬豬俠」。

此外，網上近日突然流傳肖戰團隊與平台方簽訂的新協議，內容包含不以CP為主打方向，並強調男方以劇為主，主演同框不撒糖、不配合CP炒作等。

消息傳出後，任敏粉絲認為肖戰嫌棄自家偶像，忍不住譏諷他，「根本是男神擺臭架子！」肖戰粉絲則反擊：「有些女演員就愛往男人身上湊，姑娘家不知害臊。」兩方粉絲互撕成開播前的意外插曲。