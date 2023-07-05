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李玟兩周前才落淚會歌迷 「生前遺願」曝光惹鼻酸

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黃曉明不敢相信李玟走了 稱「她像小太陽一樣照耀周圍的人」

娛樂新聞組／即時報導
李玟曾上過「中國好聲音」等多個綜藝節目。(取材自微博)
李玟曾上過「中國好聲音」等多個綜藝節目。(取材自微博)

歌手李玟的姐姐李思林在社交媒體透露，李玟於數年前不幸患上了抑鬱症，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，於7月5日去世，終年48歲。新京報報導，曾與李玟多次合作，並是多年摯友的藝人黃曉明得知消息後，直說沒有辦法相信這個消息，「難過得要命。剛得到消息的時候大腦一片空白，我以為是跟我開了一個大玩笑。我真的沒辦法相信Coco已經離開了我們。」

黃曉明回憶昔日與李玟合作的點點滴滴時稱，「2013年的時候，我和她一起錄『中國夢之聲』，那時候的歡聲笑語好像還是昨天的事。從認識Coco到現在，她一直像小太陽一樣照耀著周圍的所有人，每次見到她都會被她的笑容感染。她那麼開朗又樂於助人，對朋友的事情永遠義不容辭，有一次我參加另一檔節目需要幫幫唱，我就給Coco發信息說能不能來幫幫我，她毫不猶豫地答應了，然後盡心盡力地幫我完成演出。」

他說，「平時Coco總是對每個人都報以微笑，堅強樂觀，好像沒有什麼可以打倒她，當朋友需要她的時候，她都願意伸手相助。現在想起來，她是希望大家都能開開心心的，所以才會選擇將痛苦都藏在心底，將陰影都留給了自己。」

黃曉明說，「希望Coco好好休息，一路走好，我們大家都很愛你，我們會永遠想你。」

據悉，李玟過世消息曝出後，「聲生不息」、「中國好聲音」、「毛雪汪」、「我們的歌」、「中國說唱巔峰對決」等諸多綜藝節目紛紛發文悼念。

黃曉明不敢相信李玟離世惡耗。(取材自微博)
黃曉明不敢相信李玟離世惡耗。(取材自微博)

李玟 黃曉明

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