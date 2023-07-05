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李安聞李玟離世悲痛發聲 憶奧斯卡典禮前1句話

最難唱的歌 粉絲湧迪士尼悼李玟：謝謝妳唱活花木蘭

記者陳建嘉／即時報導
李玟演唱迪士尼經典動畫「花木蘭」主題曲「自己」，曾自認是最難唱的歌曲之一。圖／迪士尼提供
李玟演唱迪士尼經典動畫「花木蘭」主題曲「自己」，曾自認是最難唱的歌曲之一。圖／迪士尼提供

李玟離世震驚演藝圈，她的家人、經紀公司皆證實此事，許多視她為偶像的藝人都發文悼念，消息震驚各界，眾多網友和粉絲也相當不捨，紛紛湧入迪士尼的YouTube頻道「花木蘭」經典主題曲「自己」悼念，「李玟真的唱活了木蘭，謝謝李玟的歌與笑容，給了國際很多的正能量」、「心中的花木蘭」、「再見了天后，有妳真好」、「RIP，小時候最喜歡這首歌」。

李玟曾於25年前演唱「花木蘭」主題曲，時隔多年，她再度為全新編曲的版本，透過她累積的經驗及實力，唱出全新的風格，「98年的時候，我在錄「自己」這首歌就曾經說這是我唱過『最難唱』、『最有難度』的一首歌！」身為動畫版「花木蘭」中文版配音女主角與主題曲主唱，天后李玟COCO透露「自己」至今仍是她唱過最有難度的歌曲：「在22年之後呢，它還是『最難唱的歌』第一名！除了音域很廣，它要從很低音，很長一口氣唱到很高音，」她特地用哼的方式表現經典段落的轉音，「尤其副歌那一句是特別、特別、特別、特別的會缺氧。」李玟強調四次「特別」，最後還更強調：「然後會有點頭暈，會讓人看到滿天星的那種感覺。」

「之前在唱的時候，是小女生那種倔強的詮釋；現在是比較柔情、堅強、呵護一切的女人。」天后李玟COCO解釋，這次重新詮釋跟以前版本比較，除了重新編曲外，最大不同在於「因為接受過不同挑戰跟磨練，讓我感情更加濃厚，唱的時候，會自然把22年的人生體會：女生去尋找自己、女人去接受自己……等等不同的階段表現出來，自自然然唱出來就是不一樣的轉音，也更能表達花木蘭克服種種困難的鬥志。」

「迪士尼很多歌曲都是陪著我們一起長大的經典，＜自己＞就是迪士尼經典歌曲代表作之一。」李玟COCO當時還笑說真的非常開心：「能再次跟迪士尼合作「花木蘭」，過了22年有機會再唱這首歌，真的很榮幸。不管是第一次聽到這首歌，或之前已聽過這首歌，都希望大家喜歡這個版本。」

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