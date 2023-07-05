首位登上奧斯卡獻唱華人 李玟23年前經典舞台曝光

歌手李玟在奧斯卡頒獎典禮上演唱入圍最佳電影歌曲的「月光愛人」，這首歌是「臥虎藏龍」主題曲。右下角兩名人員表演中國武術打鬥。(路透)

李玟 今晚由家人證實輕生離世，享年48歲，而她離世的消息一曝光，讓不少歌迷沉痛不可置信。她在演藝圈有許多豐功偉業、樹立標竿，是首位登上奧斯卡 金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手。

李玟2000年為李安執導電影「臥虎藏龍」演唱主題曲「月光愛人」，該曲也入圍第73屆奧斯卡「最佳原創歌曲獎」，她因而受邀在台上演唱，典禮上身穿紅色改良式旗袍禮服，在金色旋轉梯上大飆高音，渾厚嗓音震懾全場，舞者化身片中主角玉嬌龍、羅小虎，呼應東方武俠打進西方世界。

她與奧斯卡影後楊紫瓊 也是在「臥虎藏龍」結緣，在楊紫瓊今年獲得第95屆奧斯卡影后時，她也發文道賀，寫下：「那一年，我們在奧斯卡一起闖關。今年，我在重新學習走路，在加油。而你在奧斯卡持續發光，你給我勇氣，給我力量。恭喜楊紫瓊。非常感動和驕傲，這是你，是華人，亞洲人非常重要的時刻，我們又進步了。」更放上兩人在「臥虎藏龍」時期留下的倩影。

「臥虎藏龍」六日贏得美國影評人協會「最佳外語片」獎，圖為李玟（左起）、李安和楊紫瓊五日出席比佛利山莊首映會合影。(路透)

其實李玟不只會唱，也會演，2002年演出關錦鵬導演的「無菸草－菸絲萬縷」還有李欣導演的「自娛自樂」，最後一部是2015年的「梔子花開」。她更曾為1998年的「花木蘭」配音，2020年迪士尼再推真人版「花木蘭」，李玟相隔22年重新詮釋全新的編曲「自己」，她表示「自己」是她多年來唱過難度最高的歌曲，如今全新編曲，多年後她重新詮釋又有更濃厚的感情，當時受訪時也開心表示很榮幸，「不管是第一次聽到這首歌，或之前已聽過這首歌，都希望大家喜歡這個版本。」