李玟憂鬱症輕生 難忘金嗓登金馬獎「月光愛人」神救援

李玟5日過世。(圖摘自微博)

李玟 驚傳過世，她的親姊在社群網站 上證實她因罹患憂鬱症多年，於2日在家輕生，多日搶救無效後於今（5）過世。48歲的李玟是不僅是華人界代表歌星之一，實力受到外界肯定，曾擔任中國第36屆大眾電影百花獎頒獎典禮表演嘉賓，演唱經典歌曲「刀馬旦」，也曾在金馬獎上演出。她過世的消息一出，立刻衝上微博 熱搜第一，不少中國網友直呼「不敢相信」，惋惜她離開人世。

李玟30年前以原名「李美林」參加香港無線電視新秀歌唱大賽獲得亞軍，隔年出道發行首張專輯「愛就要趁現在」，主打歌「我依然是你的情人」至今廣為流傳，也成為她的代表作之一。之後她的「往日情」搭上台灣熱門八點檔「第一世家」成為片頭曲，「愛我久一點」則是當時衛視中文台首播堂本剛主演「金田一少年事件簿」的台灣曲。

之後「Di Da Di」奠定她舞后地位，專輯「Di Da Di·暗示」推出不到1個月即賣破50萬張，之後「好心情」、「真情人」都是華語觀眾耳熟能詳的歌曲。

李玟2016年受邀擔任第53屆金馬獎壓軸表演嘉賓，演唱「月光愛人」、「心動」等歌曲，被網友大讚是神救援；去年7月她登中國電影百花獎表演，當時演出走音引發網友熱議，不過也有人幫她平反，認為是現場音響的問題。事後李玟也在微博發文致歉，表示對於演出失常很懊悔難過，解釋是因為耳機出問題，形容自己就像是「處於兩耳抹黑的狀態」。