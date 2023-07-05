48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

李玟去年才推出新歌「樂園Wonder」。(華納音樂提供)

48歲的天后李玟傳出因憂鬱症 輕生，二姊李思林在社群證實噩耗，讓人悲痛萬分，而李玟今年2月甫克服這輩子最大的恐懼，因受天生腿部缺陷所苦，決定入院動刀，手術後還跟粉絲報平安，讓大家鬆了一口氣。

李玟當時表示左腿天生有缺陷，2歲被送進醫院做手術，「可惜手術不成功，其中最難受的是醫生用了一根很粗的鐵棒子穿過我的左腳跟，再加腿上打了石膏，讓我完全不能動，對一個小孩來說，這個很折磨人的。」

那時出院之後，她完全不會走路，必須重新學起，「這個過程帶給我很大的痛苦和陰影。其實這麼多年，我是靠我的右腿去支撐全身。這麼多年在舞台上又唱又跳都是靠右腿去支撐。每一次排舞或演唱會結束後，我的腿都痛得要命，只是我從來不讓人看見我痛苦的一面。這麼多年我只想把我最好的一面呈現給大家，只要大家開心，多痛也值得。」

沒想到她去年10月初因為練舞過度導致舊患復發，髖關節 移位，「在沒有軟骨的保護下，神經線被壓住了。可是也有神奇的時候，雖然我走不了路，但跳舞時我就不疼了，可能是因為跳舞讓我最快樂吧。」

她動刀後住院大約1周，不過復健期很長，至少需要半年，李玟也喊話歌迷：「我要重新練習走路，希望大家陪伴我渡過這個艱難的路程。現在的我更加需要你們。你們永遠都在我心裡面，永遠愛你們。」沒想到如今天人永隔，她的二姊表示李玟因為憂鬱症於2日在住處輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。