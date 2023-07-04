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滑雪場同行男生是家人 孫怡工作室再發聲明否認戀情

娛樂新聞組／即時報導
中國女星孫怡被指控「知三當三」，工作室再發聲明否認。（取材自微博）
中國女星孫怡被指控「知三當三」，工作室再發聲明否認。（取材自微博）

日前被指控「知三當三」的30歲中國女星孫怡，工作室再度發聲明回應網傳戀情；聲明稱孫怡「知三當三」、「飛行某綜藝插足他人戀情」、「偶遇與某男士長白山滑雪」等言論皆為惡意造謠、誹謗的不實言論。孫怡工作室還表示長白山滑雪場照片所現男士是孫怡的家人，要求相關用戶立即停止造謠。

孫怡因出演「羋月傳」中「羋瑤」走紅，去年8月與小1歲男星董子健終結5年婚姻；日前她現身海南周杰倫演唱會時，被目擊與一名男子親密擁抱，疑似爆光新戀情。不過，有網友認出男子是參加戀愛綜藝「怦然心動20歲」的嘉賓滕光正，對方才剛在今年4月與素人女嘉賓沛沛牽手交往，如今又與孫怡親密互動，疑似劈腿。

雖然孫怡工作室火速否認，並表示是「五名朋友同行看的演唱會」，但網友駁斥根本沒看到其他人，接連爆料看見滕光正把孫怡摟在懷裡，互動像小情侶，還質疑孫怡「知三當三」。

搜狐娛樂報導指出，近日，還有網友發文稱在今年年初曾偶遇孫怡與滕光正一起在長白山雪嶺滑雪，男方發現被關注後就和孫怡分開站了，離得老遠站在牆邊，還把口罩戴起來。

孫怡工作室對此再發聲明，指網友在長白山滑雪場拍到的男子，其實是孫怡的家人，請相關用戶停止造謠，否則將依法追究法律責任。

滑雪 口罩 周杰倫

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