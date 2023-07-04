男星被控性侵 會故意裸體 想誘惑受害者並偷摸下體
在「Me Too」風暴之中、最受矚目的恐怖惡狼之一影帝凱文史貝西，近日正在英國打官司，對於自己被控的10多項性侵罪名，通通都堅持自身無罪，但匿名的受害者揭露他病態的性癖好，形容他跟曾在電影「火線追緝令」扮演的變態罪犯差不多的惡劣，只除了可能稍微不那麼邪惡。
並沒對外透露身分的這位受害者，稱每次到凱文史貝西在倫敦的住所，他不是半裸就是全裸，認為這樣可以把受害者勾引上床，還趁機要撫摸受害者的下體，當被明顯拒絕，卻變得更加「性」奮。凱文史貝西需要往來英美兩地，兼顧在英國經營劇院與舞台表演，和好萊塢的拍片工作，當他回到美國，受害者就可以鬆口氣，他返英之後，受害者馬上會感到緊張、恐懼。
以往一大堆影迷並不知道凱文史貝西的真面目，還以為他擅演邪惡反派純脆是演技一流，可是受害者戳穿他的假面具，稱他對外裝好人，其實內心就是個掠奪者，且性格陰險、善變，同樣的會拿自己混亂的成長過程當作一堆惡行的藉口，對受害者自稱為了性向感到困惑，不確定自己到底是同性戀還是異性戀者。受害者還加碼爆料他在英國老維克劇場的期間，擺明了另有所圖，因此年輕、長得好看的人員都會被警告要小心他。
上一則
FB留言