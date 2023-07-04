我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨立日槍擊仍頻傳 拜登譴責、籲加強槍枝管制

買阿里巴巴低價股騙局 南加多人上當失財300萬

男星被控性侵 會故意裸體 想誘惑受害者並偷摸下體

記者蘇詠智／即時報導
凱文史貝西被控性侵，受害者稱他對外裝好人，其實性格陰險。（歐新社資料照片）
凱文史貝西被控性侵，受害者稱他對外裝好人，其實性格陰險。（歐新社資料照片）

在「Me Too」風暴之中、最受矚目的恐怖惡狼之一影帝凱文史貝西，近日正在英國打官司，對於自己被控的10多項性侵罪名，通通都堅持自身無罪，但匿名的受害者揭露他病態的性癖好，形容他跟曾在電影「火線追緝令」扮演的變態罪犯差不多的惡劣，只除了可能稍微不那麼邪惡。

並沒對外透露身分的這位受害者，稱每次到凱文史貝西在倫敦的住所，他不是半裸就是全裸，認為這樣可以把受害者勾引上床，還趁機要撫摸受害者的下體，當被明顯拒絕，卻變得更加「性」奮。凱文史貝西需要往來英美兩地，兼顧在英國經營劇院與舞台表演，和好萊塢的拍片工作，當他回到美國，受害者就可以鬆口氣，他返英之後，受害者馬上會感到緊張、恐懼。

以往一大堆影迷並不知道凱文史貝西的真面目，還以為他擅演邪惡反派純脆是演技一流，可是受害者戳穿他的假面具，稱他對外裝好人，其實內心就是個掠奪者，且性格陰險、善變，同樣的會拿自己混亂的成長過程當作一堆惡行的藉口，對受害者自稱為了性向感到困惑，不確定自己到底是同性戀還是異性戀者。受害者還加碼爆料他在英國老維克劇場的期間，擺明了另有所圖，因此年輕、長得好看的人員都會被警告要小心他。

性侵 劇場 好萊塢

上一則

「六人行」男主角恨透了「死侍」萊恩雷諾斯？原因驚人

延伸閱讀

布碌崙變態狂2小時內性侵4名女性 包括一名16歲少女

布碌崙變態狂2小時內性侵4名女性 包括一名16歲少女
Me Too上法庭 男星驚人性癖大揭露

Me Too上法庭 男星驚人性癖大揭露
誆修行性侵女友女兒要她裸體打坐 台惡男還逼「母女自慰」被起訴

誆修行性侵女友女兒要她裸體打坐 台惡男還逼「母女自慰」被起訴
凱文史貝西涉性侵罪 他發狂言：若洗清罪名會更搶手

凱文史貝西涉性侵罪 他發狂言：若洗清罪名會更搶手

熱門新聞

75歲的汪明荃唱起「萬水千山總是情」，氣場全開。(取材自微博)

「灣區升明月」晚會驚見假唱、走音… 75歲汪明荃真唱被狂讚

2023-06-29 22:35
王鶴棣被網友列入心目中「四大頂流」之一。(取材自微博)

男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了

2023-06-28 21:33
Summer收下老蕭特別找的稀有鑽石，純淨無暇超過全美。圖／喜鵲、臉書

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

2023-06-28 09:51
蕭敬騰(右)下跪替未婚妻經紀人Summer(林有慧)戴上戒指。(喜鵲娛樂提供)

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

2023-06-27 09:12
郭碧婷雖然是豪門媳婦卻一點都不張揚。(取材自微博)

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

2023-06-30 07:00
瑪丹娜。（路透資料照片）

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

2023-06-28 16:57

超人氣

更多 >
台積電太太積極在美創業 這類店開最多

台積電太太積極在美創業 這類店開最多
買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周
「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留

「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留
陳喬恩隊友 女團七朵花「仔仔」驚傳35歲病逝

陳喬恩隊友 女團七朵花「仔仔」驚傳35歲病逝
20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房