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「六人行」男主角恨透了「死侍」萊恩雷諾斯？原因驚人

記者蘇詠智／即時報導
馬修派瑞對某些同業有打不開的心結。（路透資料照片）
馬修派瑞對某些同業有打不開的心結。（路透資料照片）

演藝圈雖然很大，卻有人就是受不了某些同業，理由往往讓旁人傻眼，只有當事人自己非常糾結。昔日因王牌影集「六人行」紅到跨進大銀幕的馬修派瑞，在回憶錄中大譙特譙基努李維，讓外界詫異，基努也不解自己哪裡得罪他，後來他看情況不對，已請出版社之後發行的版本將那些段落刪掉。而歐美媒體報導，馬修派瑞另有恨之入骨的演員同行—以「死侍」系列走紅的萊恩雷諾斯。

相較於馬修對基努李維的恨來得莫名其妙，他對萊恩雷諾斯的不滿，似乎比較有點道理，他認為萊恩雷諾斯在影集「Two Guys, a Girl and a Pizza Place」中的演出，完全拷貝他在「六人行」中的錢德，雖然該劇只播了4季、不像「六人行」做到10季那麼風光，卻也讓萊恩雷諾斯成功跨進大銀幕，此後有機會演出一堆電影的主角。馬修沒辦法忍耐萊恩完全沒提到照抄自己的演出，就算過了20多年還是忍不下去，對於萊恩有滿滿的恨意。

歐美媒體報導，馬修會嫉妒萊恩在電影界的發展嗎？並沒有，因為他知道自己也曾受到影圈力捧，卻被酒癮、毒癮給毀掉，這點自知之明還是有。可是萊恩沒承認靠模仿他得到事業的大突破，就是讓他過不去。

萊恩雷諾斯輕忽之舉為自己樹敵。（路透資料照片）
萊恩雷諾斯輕忽之舉為自己樹敵。（路透資料照片）
馬修派瑞（右）在「六人行」的演出受歡迎。圖／摘自imdb
馬修派瑞（右）在「六人行」的演出受歡迎。圖／摘自imdb

基努李維

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