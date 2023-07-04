女團七朵花仔仔離世 昔經紀人悲嘆：看好是美艷巨星

「七朵花」曾在趙小僑(右三)婚禮上合體，周靂岑(右)驚傳離世，再也湊不齊。圖／修毅提供

昔女團「七朵花」成員周靂岑（仔仔）驚傳出離世，享年35歲，今（4）日在第一殯儀館低調舉行告別式，陳喬恩老公曾偉昌（Alan)到場致意，昔日喬傑立經紀公司老闆孫德榮聽聞消息相當震驚，感嘆過去曾栽培的藝人英年早逝十分惋惜。

當年孫德榮公司旗下組「七朵花」時，有趙小僑、陳喬恩、屈尹潔（小潔）、賴薇如、仔仔（周靂岑）、饅頭（邱麒霏，又名邱緯芬）、王宇婕，當時王宇婕因為經紀公司合作未果退團，仔仔2004年退團時才16歲，饅頭則因個人理念與公司不合，於2005年退出。

孫德榮透露，仔仔退團後就沒再與她聯絡，他說：「畢竟當年她年紀很小，進公司時應該還不到16歲，怎麼會跟我聯絡？」對周靂岑的印象仍停留在當年的青春模樣，表示曾非常看好她的外型清新亮麗，是難得可以走性感路線的藝人，一度覺得她頗有接班田麗的潛力，未來會是很紅的美艷巨星，可惜只演了一部偶像劇「西街少年」即離開喬傑立。