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這才是巨星…劉德華後台「這個暖舉」曝光 網友讚聲不斷

娛樂新聞組／即時報導
劉德華西裝革履演唱「中國人」，獲得好評。(取材自微博)
劉德華西裝革履演唱「中國人」，獲得好評。(取材自微博)

61歲的香港天王劉德華近日現身慶祝香港回歸26周年舉辦的「灣區升明月」音樂晚會，他西裝革履演唱「中國人」，獲得好評。近日，網上流出劉德華後台花絮片段，他的一個暖心舉動，引來無數網友按讚。

香港01報導，有網友日前曝光劉德華當天在後台的花絮片段，片段開頭，首先是張衛健走出來，劉德華緊隨在後，身旁大批工作人員護送兩位明星，加上其他表演人員，後台相當擠迫。而劉德華依然走得不緩不急，為了聽清楚旁邊工作人員說話，他低頭彎腰靠近對方，相當遷就他人。

當劉德華走到一半時，突然伸手拉住一名男性工作人員手臂，並將對方朝自己方向拉回來，據悉是在提醒工作人員不要撞到別人。親民接地氣的模樣，引來網友好評，說「這才是巨星風範」。

其實，關於劉德華的美談、暖舉多不勝數。女團「4 in love」出道的台灣女星張棋惠就曾在節目中憶述，當年到香港紅館後台準備表演時，劉德華竟親自幫忙般凳給她們坐，貼心舉動令她大為感動。

港星張衛健也曾在綜藝節目中分享和劉德華的一段淵源，並稱劉德華是自己的「救命恩人」。

張衛健當年拍攝人生第一部古裝劇時，完全分不清「小子」和「小生」的演法，屢屢因為演不好遭導演怒罵，身為男主角劉德華不但沒生氣還安撫導演，並親自上場示範，演給張衛健看，這些善舉，讓張衛健點滴在心頭，並視劉德華為「救命恩人」。

劉德華(中)伸手拉住一名男性工作人員手臂。(視頻截圖)
劉德華(中)伸手拉住一名男性工作人員手臂。(視頻截圖)

香港 灣區 華為

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