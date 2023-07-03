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吳亦凡舊愛要嫁人了… 24歲秦牛正威認愛不到半年就訂婚

娛樂新聞組／即時報導
秦牛正威(左)接受孔語浩單膝下跪獻上的婚戒。(取材自微博)
秦牛正威(左)接受孔語浩單膝下跪獻上的婚戒。(取材自微博)

24歲大陸女星秦牛正威曾被爆出和男星吳亦凡交往，知名度大開。目前就讀北京電影學院的她，爆出與認愛不到半年的新生代演員孔語浩訂婚，秦牛正威並在社交平台PO出兩人合照，甜蜜氛圍閃瞎一票網友的眼。

秦牛正威曾在2019年被拍到跟吳亦凡牽手回家，當時她發文澄清，「一直很尊重吳老師，沒交往，沒視頻，沒故事。」但隨著吳亦凡入獄後，秦牛正威仍持續遭到網路暴力，一舉一動也備受關注。

秦牛正威今年2月間才認愛大1歲的新生代演員孔語浩，如今不到半年就宣布訂婚。

她在微博分享一系列訂婚宴合照，只見她身披白紗，孔語浩則是西裝筆挺。照片中，秦牛正威被未婚夫緊擁懷中，孔語浩還單膝下跪送上婚戒，非常甜蜜。兩人還刻意選在「1314」發文，她寫下「我願意，訂婚快樂，我愛你。」孔語浩也寫「我確定，訂婚快樂，我愛你。」

消息一出，不少網友獻上祝福，「孔老師撿到寶了，親愛的寶要幸福」、「牛姐你好迅速，祝福」。但也有網友想起，秦牛正威參加「青春有你2」時，蔡徐坤恰巧是青春製作人代表，網友不禁感慨「她的導師坤坤還在輿論風暴中」。

吳亦凡 北京 蔡徐坤

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