Me Too上法庭 男星驚人性癖大揭露

凱文史貝西性侵細節在法庭上大公開，他還對自己全身而退有信心。（路透資料照片）

在「Me Too」風暴中，有不少名人的陰暗性癖好被揭露在公眾眼前，有些人過去隱而不宣的性取向也不得不公開，曾經打死不認是同志 的影帝凱文史貝西，因為一連串受害男性出面控訴被他性騷擾 或是性侵 犯，形象、事業都跌到谷底，可是他曾經有證據不足被撤案的例子，對於自己信心滿滿，還稱已經有些劇組確定等他身上官司都無罪開釋後，馬上就會敲定他演出。偏偏近日在英國開庭，從被害者的證詞聽來，他確實有讓人無法接受的恐怖行為，像是大力拉扯對方的性器官，想要被判無罪，似乎並不容易。

匿名的被害者提供的證詞稱，被凱文史貝西性侵不只10次，有5、6次是被他伸出狼爪摸到生殖器官，其他幾次被凱文用不一樣的方式侵犯。凱文就算身旁有別人，還是不會停止淫行，會把受害者帶到隱密處撫摸其下體，也會試圖讓對方撫摸自己的器官，讓受害者相當不舒服。受害者只有設法讓腦中啥也不想，事後凱文保證會介紹一堆A咖紅星和對方認識，讓這位隱瞞身分的受害者覺得他像是馬夫，在幫「同好」牽線，有一次凱文還超大力的拉扯受害者的性器官，讓他痛到氣到把凱文推到門上，怒罵：「別在這樣做，我會把你打暈！」凱文竟然回道：「你真的讓我超想要了，好Man喔。」

凱文的律師詰問受害者時，則逼他表示有沒有被激起性慾，他回答並沒有，只是因此感到很羞恥、很尷尬、很驚訝，百分之一百萬不可能對凱文有任何的心動感覺。凱文史貝西的形象在過去幾年間一點都沒有好轉，這次開庭受害者證詞讓他的醜惡一面又被公開，只怕更難翻身。