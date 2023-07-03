黑澀會美眉Apple受夠了 深夜發文親揭「性騷受害真相」

Apple和男友感情穩定，卻被網友無中生有。圖／摘自臉書

Apple 最近因為黑人 的性騷醜聞不堪其擾，今天忍無可忍發文澄清，說明當年她遭到其他加害者荼毒的過程，也披露她和大牙之間的過節，希望外界別再捕風捉影。

Apple先還原她個人被性騷擾 的往事，「當時年僅15歲的我，參加雜誌舉辦的讀者模特兒徵選活動，在試鏡過程中，加害者要求我脫掉全身衣物(包括內衣)，理由是要檢查皮膚狀況有無疤痕，甚至當面評論我的身體。這起事件發生於我進入演藝圈之前，當時的我真的以為試鏡都是這樣。」

而當時的加害者已得到教訓，所以Apple選擇不公布加害者的名字，因有其他受害者先一步站出來，「且加害者在新聞爆出來當時，身心狀況看起來極不穩定，而我也覺得他好像已經受到輿論的懲罰，所以我當下選擇不說了，繼續把這個秘密深埋在心中自我消化，因為也不想再讓對方無辜的家人承受更多傷害，至今我的初衷仍未改變，請外界不要再將我的事件與其他無關的加害者不實連結。」

她接著澄清和黑人之間的真實關係，兩人均只有工作往來，互動一切正常。後來她和大牙在社群上發生爭執，與大牙本身的MeToo事件無關，「起因是我用Line私訊詢問大牙某一起演藝圈#metoo事件，本意是想聲援受害女性，殊不知引發後續誤會在FB上隔空交戰….，留言也寫出了我們大概都知道彼此有些過往的傷痛。我們都是出於好意，沒想到卻演變成這樣的局面。」

當時的過程如今被網友張冠李戴亂編故事，讓Apple不堪其擾，鄭重強調「我與大牙在個人FB上的爭執跟大牙與陳先生的#metoo事件毫不相干。」並且她從未同意配合演藝圈的任何潛規則，請網友切勿再抹黑造謠。