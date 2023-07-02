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財富、名聲都有了 湯姆克魯斯只缺愛 渴望找另一半？

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯想戀愛，偏偏很難找到理想的對象。（歐新社資料照片）
湯姆克魯斯想戀愛，偏偏很難找到理想的對象。（歐新社資料照片）

在影壇紅超過30年，名氣、財富都不缺的湯姆克魯斯，現正為最新作品「不可能的任務：致命清算 第一章」走遍各地做宣傳，但在這些風光的背後，他卻是一個渴望得到真愛的男人？

經歷了和咪咪羅傑斯、妮可基嫚、凱蒂荷姆絲的3段婚姻，湯姆克魯斯已有超過10年沒公開、大方的談一場戀愛，之前八卦刊物曾經稱他對再度恢復單身的拉丁天后夏奇拉充滿興趣，無奈她對他沒有意思，很快就看上了賽車名將路易斯漢彌爾頓，阿湯再度落得孑然一身。根據八卦雜誌「Globe」的說法，凱蒂荷姆絲曾讓阿湯對於婚姻徹底看破，不過現在他又回到事業的高峰，名稱、財富都超越以往，不免又開始想要找位理想的伴侶，只是隨著年紀愈大，他對於談戀愛的對象也愈來愈挑，難度恐怕比年輕時要高出不少。

「Globe」分析，阿湯想要找個理想伴侶的另一大困難，是他對於工作的狂熱，讓他沒有足夠的約會時間，因而就算可能有點小小的火花，也沒更多時間深入認識彼此，火花一下子就熄滅，也就無怪乎他之前的幾位緋聞對象都是在拍片過程中傳出來的，除了每天一起拍戲的女性同業，他實在沒有更多的時間去認識影藝圈以外的對象。

多數的八卦報導，都認為湯姆克魯斯的工作狂和控制狂，令他在戀愛市場上遠不如電影圈搶手，多數女生寧願把他當偶像崇拜，沒有興趣真的跟他交往，使他要找到理想伴侶，幾乎要成為一件「不可能的任務」。

湯姆克魯斯（左）與海莉艾特沃曾傳緋聞，但海莉已否認。（路透資料照片）
湯姆克魯斯（左）與海莉艾特沃曾傳緋聞，但海莉已否認。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 八卦 緋聞

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