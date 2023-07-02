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不想輸泰勒絲？64歲瑪丹娜每天拚12個小時 差點暴斃

記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲表演的興致一來，唱到4小時也可以。（歐新社資料照片）
泰勒絲表演的興致一來，唱到4小時也可以。（歐新社資料照片）

64歲樂壇女王瑪丹娜驚傳重病被送入加護病房，雖然已經出院返家，還是一直嘔吐、也沒力氣下床，她的粉絲們感到震驚，親友們卻毫不意外？專門報導名人花邊的「紐約郵報」八卦版稱她為了和泰勒絲等當紅後輩比拚，不想丟了「女王」的面子，對原定本月中展開的巡演拚命排練，一天甚至花到12個小時，身體當然會吃不消。

根據報導，瑪丹娜的親友早就憂心她這樣逼迫自己，絕對會有很嚴重的後果，更有人怕她像「流行樂之王」麥可傑克森一樣，落得英年早逝，徒留遺憾。他們覺得她應該調整好自己的腳步，不要拚過頭，畢竟她已經不再是45歲，就更沒有可能回復到20多歲時的體力。然而她就是不肯聽勸，把自己操到過頭，連演唱會的場次都不肯縮減，認為等體力恢復還能夠繼續再唱，盡可能要求排到最多的場次，使得身旁勸阻的聲音，分貝愈來愈小，各方不樂見的狀況終於發生。

瑪丹娜的助理從她被送進加護病房那一天就在旁照料，她回家之後還沒辦法恢復原先的生活，累到無法下床。其實演藝圈新人換舊人是不變的常態，瑪丹娜獅子座不服輸的性格卻讓她堅持不可以在泰勒絲、紅粉佳人等晚輩面前被比下去，泰勒絲才30出頭，興致一來連唱4小時都不是問題，而年過40的紅粉佳人在演唱會上常有高難度的肢體表演，瑪丹娜被激發出戰鬥欲，覺得自己的表演一定也要有類似的強度，否則就很失面子。

現在的她，心有餘而力不足，親友期盼她能好好休養一番，認真考慮自己的體力還能做到哪裡，不要又太拚命，就真的可能會有性命之憂。

紅粉佳人在演唱會上有高難度的特技展現。（路透資料照片）
紅粉佳人在演唱會上有高難度的特技展現。（路透資料照片）
瑪丹娜不想輸給樂壇後輩，不惜拚到身體弄壞，重病一場。（路透資料照片）
瑪丹娜不想輸給樂壇後輩，不惜拚到身體弄壞，重病一場。（路透資料照片）

瑪丹娜 八卦

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