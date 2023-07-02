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吳慷仁改變心意…被指「亂搞」喊話爆料者：勇敢站出來

記者陳慧貞／即時報導
吳慷仁不滿遭影射「亂搞」。圖／摘自臉書
吳慷仁不滿遭影射「亂搞」。圖／摘自臉書

藝人吳慷仁日前遭網友匿名影射「把演藝圈當後宮」、喜歡亂搞男女關係，他連日來在臉書發文多則，除了自清釋疑，更多的是遭誣指的不滿情緒，嚴正澄清：「我的生活中沒有這樣的女性！」甚至提出有必要時會走法律途徑；今（2日）他再度留言表示經朋友提醒，若爆料者指的「W姓男星」另有其人，希望爆料者勇敢站出來「提出對W的事證」，也感謝對方願意發聲，讓爆料者口中的公眾人物受到社會檢視。

吳慷仁遭影射捲入 ＃MeToo風暴，整起事件源自於有網友在「靠背影視2.0」中匿名爆料，指控一名W姓男星劈腿、亂搞男女關係，更指對方是實力派演員，在劇中經常演出檢察官、律師等正義形象的角色，由於吳慷仁之前在「模仿犯」中即飾演檢察官，過去也演過律師，因此遭不少網友猜測主角就是他。

對此，吳慷仁連日來在臉書多次發文，先是以「我夢見」、後又發出5點聲明釋疑，表示自己「雖然沒有很高尚，但算有潔身自愛」，更發出「心裡話」，覺得心裡「很不舒服」，並強調「我的生活中沒有這樣的女性」。今他則在臉書留言區寫道「7/2後記，朋友提醒，如果人家說的是別人呢？那誤會就大了，想了想也是。其實發文中還是有不斷提醒，請勇敢站出來，提出對W的事證，謝謝你願意發聲，讓你口中的公眾人物受到社會檢視，願你的心，得以平復。」

吳慷仁多次發出聲明澄清。圖／摘自臉書
吳慷仁多次發出聲明澄清。圖／摘自臉書
吳慷仁經朋友提醒轉念。圖／摘自臉書
吳慷仁經朋友提醒轉念。圖／摘自臉書

臉書 檢察官

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