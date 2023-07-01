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Angelababy路過舉辦「世紀婚禮」舊地 一反應引發熱議

娛樂新聞組／即時報導
Angelababy淡然面對當年舉辦婚禮的舊地，網友讚「拿得起也放得下」。(取材自微博)
Angelababy淡然面對當年舉辦婚禮的舊地，網友讚「拿得起也放得下」。(取材自微博)

Angelababy近日在綜藝節目「是好朋友的周末」中，和朋友們騎著自行車，在上海的街頭巷尾探索城市之美。有一段視頻中，Angelababy和金靖路過上海會展中心，Angelababy自爆，這是她結婚的地方。坦然反應引起網友熱議，還有人說她對這段感情已經釋懷。

當晚，Angelababy與歐陽娜娜、金靖沿著上海街道騎自行車，沿路經過很多熟悉的地方，包括她曾就讀的幼兒園、小學、中學，以及經常出入的餐廳，重溫舊時光的美好。在進入一段大路後，金靖問道，「這是什麼地方？好好看。」Angelababy停頓一下笑著說，「這是我結婚的地方，上海展覽中心，很美，我小時候每天晚上出來乘涼都能看到這個。」

Angelababy和黃曉明相戀6年多，於2014年5月在青島登記結婚，2015年10月8日在上海舉行婚禮。當年的婚禮堪稱「世紀婚禮」，出席的明星多達100多人，創下了明星婚禮紀錄。

但兩人於去年1月正式宣布離婚，之後各自忙於事業，不過，兩人一舉一動仍備受關注。

如今，再次來到當年和黃曉明舉辦婚禮的地方，Angelababy已能坦然面對，有網友說，「能說出這句話說明她已經釋懷了」、「拿得起也放得下」。

她在事後的訪問中，也坦言這次的夜騎令她發現了很多以前沒有發現的地方，「走在那條街上，走過了我出生的醫院，走過了我的幼兒園，還有我的小學和初中，我小時候住的一個弄堂，感覺走了我的一生，所以我覺得每一個路程都是一段經歷，不管它是什麼樣的感覺和味道，它都是很寶貴的。」

Angelababy 黃曉明

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