金曲34／艾怡良頒獎烏龍喊錯人 陳建瑋尷尬展高EQ

艾怡良頒獎出包。記者王聰賢／攝影

艾怡良頒發第34屆金曲獎最佳單曲製作人獎出大包，獲獎的是嘟嘟、周已敦「Telephone」，她卻唸成評審長「陳建騏」的簽名，讓入圍 者之一的陳建瑋以為是自己得獎，上台致詞到一半，艾怡良才趕緊上前改正，陳建瑋也很大方，笑說：「我現在變頒獎人了。」

艾怡良與美國音樂家James Fauntleroy一起頒獎，所以也沒有可看得懂中文的搭檔可幫忙，她撕開信封看著得獎人名字的時候，就一臉疑惑，唸出「陳建騏」，並慌張喊：「誰可以救我？」名字相近的陳建瑋以為自己獲獎，便上台領獎，都已接過獎座致詞，結果被艾怡良衝上前打斷。

艾怡良用流利英文與James Fauntleroy對談時，原本受到網友讚賞，覺得她英文口條很好，但她卻不幫觀眾翻譯James Fauntleroy說的話，還說之後會有字幕，已讓網友傻眼，沒想到英文好、中文卻不好，竟錯唸得獎者。

艾怡良出包當場成了本屆金曲「大型翻車現場」，網友批她：「又一個不做功課的。」、「是不是喝太多了？」、「好糟糕啊，自己頒獎的幾個入圍者都沒搞清楚嗎？」、「都不用先看一下入圍者名字，可以這麼不尊重嗎？」、「好不專業喔，擔任頒獎人應該要複習一下入圍者的名字。」、「超級失禮！以後別來頒獎了吧。」

而陳建瑋大方把原本已「到手」的獎座讓出，還幽默自嘲變「頒獎人」，網友也直呼：「心疼陳建瑋，你很棒。」、「陳建瑋EQ跟反應超好。」、「陳建瑋還幫忙救場，好大氣EQ真高。」、「陳建瑋真的很有風度。」