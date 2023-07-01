我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

發行320年 「世界最老報紙」維也納日報停印紙本

金曲34／艾怡良頒獎烏龍喊錯人 陳建瑋尷尬展高EQ

記者杜沛學／台北即時報導
艾怡良頒獎出包。記者王聰賢／攝影
艾怡良頒獎出包。記者王聰賢／攝影

艾怡良頒發第34屆金曲獎最佳單曲製作人獎出大包，獲獎的是嘟嘟、周已敦「Telephone」，她卻唸成評審長「陳建騏」的簽名，讓入圍者之一的陳建瑋以為是自己得獎，上台致詞到一半，艾怡良才趕緊上前改正，陳建瑋也很大方，笑說：「我現在變頒獎人了。」

艾怡良與美國音樂家James Fauntleroy一起頒獎，所以也沒有可看得懂中文的搭檔可幫忙，她撕開信封看著得獎人名字的時候，就一臉疑惑，唸出「陳建騏」，並慌張喊：「誰可以救我？」名字相近的陳建瑋以為自己獲獎，便上台領獎，都已接過獎座致詞，結果被艾怡良衝上前打斷。

艾怡良用流利英文與James Fauntleroy對談時，原本受到網友讚賞，覺得她英文口條很好，但她卻不幫觀眾翻譯James Fauntleroy說的話，還說之後會有字幕，已讓網友傻眼，沒想到英文好、中文卻不好，竟錯唸得獎者。

艾怡良出包當場成了本屆金曲「大型翻車現場」，網友批她：「又一個不做功課的。」、「是不是喝太多了？」、「好糟糕啊，自己頒獎的幾個入圍者都沒搞清楚嗎？」、「都不用先看一下入圍者名字，可以這麼不尊重嗎？」、「好不專業喔，擔任頒獎人應該要複習一下入圍者的名字。」、「超級失禮！以後別來頒獎了吧。」

而陳建瑋大方把原本已「到手」的獎座讓出，還幽默自嘲變「頒獎人」，網友也直呼：「心疼陳建瑋，你很棒。」、「陳建瑋EQ跟反應超好。」、「陳建瑋還幫忙救場，好大氣EQ真高。」、「陳建瑋真的很有風度。」

入圍

上一則

金曲34／吳青峰「馬拉美的星期二」獲年度專輯大獎

延伸閱讀

金曲34／吳青峰「馬拉美的星期二」獲年度專輯大獎

金曲34／吳青峰「馬拉美的星期二」獲年度專輯大獎
金曲34／她擊敗周杰倫拿年度歌曲 陳綺貞嗨：我也喜歡

金曲34／她擊敗周杰倫拿年度歌曲 陳綺貞嗨：我也喜歡
金曲34／ A-Lin得歌后 淚喊「我等了16年」

金曲34／ A-Lin得歌后 淚喊「我等了16年」
金曲34／擊敗吳青峰 HUSH奪歌王先尖叫

金曲34／擊敗吳青峰 HUSH奪歌王先尖叫

熱門新聞

王鶴棣被網友列入心目中「四大頂流」之一。(取材自微博)

男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了

2023-06-28 21:33
75歲的汪明荃唱起「萬水千山總是情」，氣場全開。(取材自微博)

「灣區升明月」晚會驚見假唱、走音… 75歲汪明荃真唱被狂讚

2023-06-29 22:35
蕭敬騰(右)下跪替未婚妻經紀人Summer(林有慧)戴上戒指。(喜鵲娛樂提供)

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

2023-06-27 09:12
鄭欣宜爆失聯兩個月，讓粉絲很擔心。(取材自微博)

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

2023-06-26 09:00
蔡徐坤被爆逼女生墮胎。（取材自微博）

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

2023-06-26 00:24
Summer收下老蕭特別找的稀有鑽石，純淨無暇超過全美。圖／喜鵲、臉書

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

2023-06-28 09:51

超人氣

更多 >
尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬
舊衣物如何「變現」？去這家賣舊衣划算又方便

舊衣物如何「變現」？去這家賣舊衣划算又方便
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
32歲背2.3萬學貸 她來自低收家庭：得用一輩子還債

32歲背2.3萬學貸 她來自低收家庭：得用一輩子還債
中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」