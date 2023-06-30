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爆冷打敗喜劇天王獲獎 資深男星89歲去世

記者蘇詠智／即時報導
亞倫阿金憑「霜殘淚紅」入圍奧斯卡最佳男主角。圖／摘自imdb
亞倫阿金憑「霜殘淚紅」入圍奧斯卡最佳男主角。圖／摘自imdb

在演藝圈有不少實力精湛、可正可邪的硬裡子演員，就算只是擔任配角，依然綻放出不輸主角的光芒，曾經演出「小太陽的願望」、「亞果出任務」等片的美國男星亞倫阿金即是其中的代表，他的兒子亞當、馬修、安東尼發表聯合聲明，表示他已經去世，享壽89歲，稱他無論在做人或是當演員，都有獨特的自然力量，是個慈愛的父親、爺爺、曾祖父，會被大家深深懷念。

亞倫阿金60年前就在紐約百老匯的舞台闖出名號，也獲得東尼獎的肯定，之後在賣座名劇「千方百計讓嬌妻」的演出，使他成為受到推崇的喜劇演員，後來他跳上大銀幕，就以黑色喜劇「俄國人來啦？！」首度入圍奧斯卡最佳男主角獎，隔幾年後憑著名小說改編的「霜殘淚紅」的聾啞男子一角再度入圍奧斯卡影帝，證明他的嚴肅戲劇演的和喜劇一樣好。在從影歷程中，亞倫阿金多半是以喜劇的表現為人稱道，其實他也能夠變身為邪惡、兇狠的反派，特別是在奧黛麗赫本的經典之作「盲女驚魂記」中，他扮演的盜匪讓奧黛麗飾演的盲女陷入生命垂危的險境，是他又一讓人印象深刻的演出。

曾經有訪問者好奇，為何向亞倫這樣的演員，實力雄厚、能搞笑能嚴肅、可以讓人同情也可以使人畏懼，為何從來沒有成為專演主角的天王巨星？但和他合作過的名導認為這樣反而更好，更顯得充滿可塑性，而亞倫也始終片約不斷，從年輕時一直演到老，變成各方公認的資深演技派。他直到年過70，才以「小太陽的願望」中滿口髒話的另類爺爺角色，爆冷擊敗當年已先拿下一堆前哨獎的「夢幻女郎」艾迪墨菲，抱回畢生唯一一座小金人。那時艾迪一度顯得無可匹敵，但喜劇巨星要以嚴肅演出獲獎本就難度不低，剛巧在奧斯卡頒發之前，艾迪墨菲被影評嫌到不行的「糯米正傳」在美國盛大上映，許多人實在沒有勇氣肯定「常演爛片」的艾迪，加上「小太陽的願望」討喜、可愛，愈接近頒獎典禮氣勢愈旺，終於令亞倫翻盤成功，亞倫在片中的戲份連20分鐘都不到。

好萊塢業界認為亞倫阿金以「小太陽的願望」成為奧斯卡得主，另有一種「肯定終身成就」的意味，他後來又以「亞果出任務」獲奧斯卡最佳男配角提名，近年演出Netflix喜劇影集「好萊塢教父」，也曾讓他獲艾美獎、金球獎和美國演員工會獎的提名。亞倫阿金其他名作還包括「剪刀手愛德華」、「大亨遊戲」、「特務行不行」等。

亞倫阿金以「小太陽的願望」獲得奧斯卡最佳男配角獎。圖／摘自imdb
亞倫阿金以「小太陽的願望」獲得奧斯卡最佳男配角獎。圖／摘自imdb
亞倫阿金（左）和麥克道格拉斯在「好萊塢教父」也有絕妙的對手戲。圖／摘自imdb
亞倫阿金（左）和麥克道格拉斯在「好萊塢教父」也有絕妙的對手戲。圖／摘自imdb
亞倫阿金（後）在「盲女驚魂記」與奧黛麗赫本對手戲精彩。圖／摘自imdb
亞倫阿金（後）在「盲女驚魂記」與奧黛麗赫本對手戲精彩。圖／摘自imdb

奧斯卡 入圍 好萊塢

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