比布裘撕破臉更醜惡？超有錢男星喚不回妻子 全面封殺

凱文柯斯納（左）和妻子克莉絲汀邦加納離婚戰激烈開打。（路透資料照片）

多數人在結婚時都不會預期以離婚、分手做收，雖然紅星與大咖愈來愈懂得簽署婚前協議保障自己的權益，還是有的人都不簽。一樁正成為熱門話題的離婚事件，似乎證明了婚前協議還是該簽。曾以「與狼共舞」、「終極保鑣」紅極一時的凱文柯斯納，被小19歲的妻子克莉絲汀邦加納主動申請離婚，氣得搬出婚前協議，要她一個月之內搬家，她打死不從，他則逼她就範。

凱文柯斯納近年來因為主演美國熱門影集「黃石公園 」，再創事業第2春，還奪下金球獎 戲劇類視帝，法庭文件上顯示他的財產估計達4億美元。然而他紅到沒啥時間回家陪伴家人，讓克莉絲汀邦加納感到不滿，最終在他毫不知情的情況下，偷偷進行著離婚的程序，等到凱文決定為了安頓好自己的家務事要退出該劇、積極挽回克莉絲汀，雙方律師團交涉半天都沒有進展，克莉絲汀仍然執意要離婚，點燃了他的怒火，決心不讓她稱心如意。

目前歐美媒體稱，凱文與克莉絲汀的離婚大戰，針鋒相對的程度不會比布萊德彼特、安琪莉娜裘莉 遜色。當初兩人婚前簽妥協議，對於離婚時的財產分配、凱文該付多少贍養費等都有寫明，歐美媒體報導，凱文打算按協議支付克莉絲汀每個月3萬8000美元的贍養費，結果克莉絲汀要求的是每個月24萬8000美元，多出5倍多。凱文攻擊克莉絲汀，在彼此19年的婚姻中，昂貴的花費不少，又愛買精品，又要花大錢整形，克莉絲汀則辯稱兩人的3個小孩已經過慣好日子，婚前協議的贍養費根本沒辦法讓他們維持養尊處優的生活，且要在他們所住慣的名流社區租房子住，完全不夠用。