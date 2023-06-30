我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

快看世界／天還沒下紅雨 「西瓜雪」已引起大量關注

比布裘撕破臉更醜惡？超有錢男星喚不回妻子 全面封殺

記者蘇詠智／即時報導
凱文柯斯納（左）和妻子克莉絲汀邦加納離婚戰激烈開打。（路透資料照片）
凱文柯斯納（左）和妻子克莉絲汀邦加納離婚戰激烈開打。（路透資料照片）

多數人在結婚時都不會預期以離婚、分手做收，雖然紅星與大咖愈來愈懂得簽署婚前協議保障自己的權益，還是有的人都不簽。一樁正成為熱門話題的離婚事件，似乎證明了婚前協議還是該簽。曾以「與狼共舞」、「終極保鑣」紅極一時的凱文柯斯納，被小19歲的妻子克莉絲汀邦加納主動申請離婚，氣得搬出婚前協議，要她一個月之內搬家，她打死不從，他則逼她就範。

凱文柯斯納近年來因為主演美國熱門影集「黃石公園」，再創事業第2春，還奪下金球獎戲劇類視帝，法庭文件上顯示他的財產估計達4億美元。然而他紅到沒啥時間回家陪伴家人，讓克莉絲汀邦加納感到不滿，最終在他毫不知情的情況下，偷偷進行著離婚的程序，等到凱文決定為了安頓好自己的家務事要退出該劇、積極挽回克莉絲汀，雙方律師團交涉半天都沒有進展，克莉絲汀仍然執意要離婚，點燃了他的怒火，決心不讓她稱心如意。

目前歐美媒體稱，凱文與克莉絲汀的離婚大戰，針鋒相對的程度不會比布萊德彼特、安琪莉娜裘莉遜色。當初兩人婚前簽妥協議，對於離婚時的財產分配、凱文該付多少贍養費等都有寫明，歐美媒體報導，凱文打算按協議支付克莉絲汀每個月3萬8000美元的贍養費，結果克莉絲汀要求的是每個月24萬8000美元，多出5倍多。凱文攻擊克莉絲汀，在彼此19年的婚姻中，昂貴的花費不少，又愛買精品，又要花大錢整形，克莉絲汀則辯稱兩人的3個小孩已經過慣好日子，婚前協議的贍養費根本沒辦法讓他們維持養尊處優的生活，且要在他們所住慣的名流社區租房子住，完全不夠用。

克莉絲汀抨擊凱文翻臉無情，毒招百出，凱文則是再怎麼樣也挽不回她的心，乾脆讓她自食苦果，一點都不留情面，還找來戰鬥力最強的大律師，各方都等著看他們殺到血流成河。

凱文柯斯納（左）和克莉絲汀邦加納有3個小孩，從小養尊處優。（路透資料照片）
凱文柯斯納（左）和克莉絲汀邦加納有3個小孩，從小養尊處優。（路透資料照片）

裘莉 黃石公園 金球獎

上一則

受害女子達到25人 小紅老師正式提告NONO

延伸閱讀

Me Too被告又怎樣？男星狂言：等我無罪一堆劇組搶著找

Me Too被告又怎樣？男星狂言：等我無罪一堆劇組搶著找
GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」
「閃電俠」編劇透露媽媽來自台灣 揭角色魅力來源

「閃電俠」編劇透露媽媽來自台灣 揭角色魅力來源
冰毒成癮恐暴斃？布蘭妮火大 委由律師反嗆：不實誹謗

冰毒成癮恐暴斃？布蘭妮火大 委由律師反嗆：不實誹謗

熱門新聞

王鶴棣被網友列入心目中「四大頂流」之一。(取材自微博)

男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了

2023-06-28 21:33
蕭敬騰(右)下跪替未婚妻經紀人Summer(林有慧)戴上戒指。(喜鵲娛樂提供)

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

2023-06-27 09:12
鄭欣宜爆失聯兩個月，讓粉絲很擔心。(取材自微博)

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

2023-06-26 09:00
蔡徐坤被爆逼女生墮胎。（取材自微博）

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

2023-06-26 00:24
秦嵐性感擔任頒獎人。(取材自微博)

富察皇后真敢穿 「胸前深U開到肚」

2023-06-23 21:15
Summer收下老蕭特別找的稀有鑽石，純淨無暇超過全美。圖／喜鵲、臉書

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

2023-06-28 09:51

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢
GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」
加州300萬人恐失白卡 簡單一步完成健保轉換

加州300萬人恐失白卡 簡單一步完成健保轉換
又一受害者 稱遭NONO性侵2次 更爆賣雞排惡行惡狀

又一受害者 稱遭NONO性侵2次 更爆賣雞排惡行惡狀