又一受害者 稱遭NONO性侵2次 更爆賣雞排惡行惡狀

NONO曾跟艋舺雞排畫上等號。（圖：衛視中文台提供）

網紅「小紅老師」29日中午才整理出超過20名被NONO性騷、性侵 的被害者資料，並表明隔天將赴台北地方法院提告，當天下午，另一名名為馮語婷的受害者發聲，說明八年前遭兩次性侵過程。

馮語婷不僅點名NONO老婆朱海君狀況，更加碼詳述他經營雞排店時的惡行惡狀，「總公司所有活動，NONO也算出席費，親朋好友車馬費，飛機一定要坐頭等艙，住飯店一定要住總統套房或VVIP房，用自己姪子當店長卻挪用公款，對外宣稱自己是CEO ，公司虧損要補錢卻一毛都不補，說自己只是代言人，能閃則閃裝傻，要員工股東把你面子做足走路有風，自己賺了幾十幾百，油水飽飽飽，過年過節包給員工紅包200元！！你們夫妻真的欠人開副本拆面具，以上說的都是有憑有據，如有不實，歡迎請律師提告求償1100萬。」

以下是她臉書 全文：

這是一本深鎖在八年前的相簿

這八年，女孩變成女人

直到這幾天才有勇氣打開

打開那本寫著色狼陳宣裕的相簿

再次回想遭到NONO性侵的那一年

NONO2013年結婚後仍不改獸性

2015年NONO 用臉書加她好友

之後不斷追求與各種糾纏

用盡各種甜言蜜語拐騙

不對的時間遇到對的人

我要當妳的男人，我管定妳了

欺騙朱海君 Angel 說要去出差或錄節目

實則約女生出去約會開房間

原本約好吃飯或逛街

見面後都說等等要忙或怕被發現

直接帶女生開往汽車旅館

女生強硬拒絕了還是被性侵得逞

就這樣用同樣手法性侵兩次

女生問：為什麼要這樣對我

卻遭到NONO封鎖所有聯絡

女生傷心欲絕，撕心裂肺

所有的甜言蜜語都是在鋪陳性侵

朱海君我並不會同情妳，妳也非善類

妳們夫妻就是什麼鍋配什麼蓋

開艋舺雞排時壓榨員工股東

當年妳拿下金曲獎最佳台語女歌手

發下豪語要發四千份雞排

總公司完全不知情，電話被打爆

NONO還對外補槍說總公司不接電話

總公司所有活動，NONO也算出席費

親朋好友車馬費，飛機一定要坐頭等艙

住飯店一定要住總統套房或VVIP房

用自己姪子當店長卻挪用公款

對外宣稱自己是CEO

公司虧損要補錢卻一毛都不補

說自己只是代言人，能閃則閃裝傻

要員工股東把你面子做足走路有風

自己賺了幾十幾百，油水飽飽飽

過年過節包給員工紅包200元！！

你們夫妻真的欠人開副本拆面具

以上說的都是有憑有據，如有不實

歡迎請律師提告求償一千一百萬

NONO我就看你要躲到什麼時候

這次風波受害者加起來都沒你一個多

兩個夫妻可以開記者會退出演藝圈