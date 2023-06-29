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「如懿傳」女星自曝幼時遭猥褻 高呼：我們要被看見

噓！新聞／即時報導
辛芷蕾透露幼時曾遭猥褻。 （取材自微博）
辛芷蕾透露幼時曾遭猥褻。 （取材自微博）

台灣演藝圈#MeToo持續燒，不少女藝人、網紅勇敢發聲痛揭曾遭性騷性侵，中國網友也相當關注，而曾在電視劇「如懿傳」中飾演嘉貴妃金玉妍的女星辛芷蕾，29日晚間也發文自曝曾遭性騷。

辛芷蕾近期演出話劇「初步舉證」，劇中女主角遭遇性侵，而現實生活中，辛芷蕾透露小時候也被「輕微猥褻」，她雖未講述被猥褻過程，但透露事件對她的影響，「我用之後的二十多年來治愈自己，我的大腦甚至會主動刪除那部分可怕的記憶。」她回顧演出話題的感受，表示因此想起了自己，寫道：「我看見了那個因為害怕恐懼自責而一直不願意面對的自己，看見了很多女孩淚目的眼睛，看見了她們欲言又止的嘴唇……我知道那後面是什麽，我知道。」

遭遇性騷／性侵，辛芷蕾坦言可能會有告訴你忘了就好，但她說：「只有女孩知道沒那麽簡單，它會讓你痛苦讓你自責讓你自我懷疑，會讓你不再相信人與人之間的關系……」最後她高呼：「我們需要被看見！需要被聽見！」

辛芷蕾微博全文：簡轉昨晚武漢場演出結束，加上預演的2場，現在一共完成了10場演出，《初步舉證》告了一個小段落。

最初決定接演《初步舉證》，我只是想挑戰自己懼怕的舞台、懼怕的與人面對面的交流，懼怕的大量且拗口的台詞......但在一次又一次重覆的排練中，這個故事突然讓我意識到了我作為演員應該有的責任感。

短短10場的演出經歷了很多，一切我害怕的事情都好像約好了一般：生理期的焦躁與乏力、一年也不會得一次的感冒、道具的失控、突然“斷片”的台詞、不穩定的氣息，以及無數次的“螺絲”。

剛開始演出，在上場口候場的那15分鐘，我都在思考……

思考著我是該像一個講述者一樣分享一個朋友的故事，還是像普法宣傳一樣去講一個道理？思考著我該讓觀眾哪里笑、哪里哭、哪里該有掌聲，演出後我會得到怎樣的批評、怎樣的讚美......我想了太多太多，甚至忘了我是誰我在幹什麽，忘記了最初自己真正想要的表達！

三分之一……又何止三分之一！

小時候曾遭遇過一次輕微（不知道該怎麽定義）的猥褻，都足夠我用之後的二十多年來治愈自己，我的大腦甚至會主動刪除那部分可怕的記憶。直到《初步舉證》讓我想起來了自己，我看見了那個因為害怕恐懼自責而一直不願意面對的自己，看見了很多女孩淚目的眼睛，看見了她們欲言又止的嘴唇……我知道那後面是什麽，我知道。

遭遇性侵是一件簡單的事嗎？總有人會告訴你那不算什麽大不了的事情，沒有那麽嚴重，是你自己不注意，忘了就好了……可我知道它沒有那麽簡單，只有女孩知道沒那麽簡單，它會讓你痛苦讓你自責讓你自我懷疑，會讓你不再相信人與人之間的關系……

它簡單麽！？

演出完我看到過一條評論，那個女孩說看完《初步舉證》後走在街上手腳冰冷淚水止不住的流……下班時一個女孩顫抖著忍著淚握著我的手說感謝我能演這樣一部話劇讓她看到……我看到很多男觀眾的評論說我們是應該討論一下這件事情……

讓大家能通過泰莎的故事有所思考，這已經很好了。

接下來還有20場的演出，我不知道還會發生什麽，但我想我會拼盡全力，即便我能力有限。

“是的，我不想從中得到任何好處，我這麽做只是為了保護其他女孩不再受到傷害”

這是簡娜、是泰莎、是我也是千千萬萬……

感謝來觀看的你們……感謝默默支持的你們……

我們需要被看見！需要被聽見！

性侵 性騷 武漢

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