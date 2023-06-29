演唱會粉絲遞禮越來越奇怪…歌手收到過骨灰、起司塊

P!nk在演唱會上收到起司塊。(截取自TikTok)

歌手開演唱會，前排激動的粉絲不乏有給台上偶像遞禮物的，比如說男歌手就很常收到粉絲扔上台的胸罩，這樣未經綵排的互動總能讓演唱會多幾分趣味。但近來，正在辦巡迴演唱會的美國歌手「紅粉佳人」P!nk，就連連收到出人意料的粉絲禮物，有趣的互動也被拍下來在網路瘋傳。

在P!nk26日現場會的現場，有粉絲扔上台一個Ziploc保鮮袋，只見P!nk小心翼翼拿起來，不可置信地發問，「這是你媽媽？」原來，有粉絲疑似把媽媽的骨灰裝在袋子裡，想要送給偶像。P!nk確認袋中內容之後面露難色，「我不知道怎麼收下這樣東西…」之後慢慢把袋子放到舞台地上。

Pink is left confused after a fan throws their mother’s ashes on stage. pic.twitter.com/g7AQ9kUH77 — Pop Base (@PopBase) 2023年6月27日

後來又有網友上傳了P!nk在28日的演唱會現場，從台下接過來一大輪布利(Brie)起司塊。P!nk再一次露出難以置信的表情。MTV官方推特賬號也在底下留下疑問，「音樂現場表演行業最近到底出現了什麼問題」。

Fan hands P!nk a wheel of Brie during her show in London. pic.twitter.com/qUY00xz4e5 — Pop Crave (@PopCrave) 2023年6月27日

然而並非所有粉絲和歌手之間的互動都如此有趣，有的甚至直接造成傷害。美國創作歌手碧碧蕾克莎(Bebe Rexha)在最近的一場紐約演唱會表演過程中，被粉絲扔到台上的手機砸傷，後來眉毛處需要縫針；英國歌手哈利 史泰爾斯(Harry Styles)在洛杉磯 演唱會中被扔糖果，砸中他的臉和眼睛；美國鄉村流行音樂歌手凱西巴勒維妮(Kelsea Ballerini)在愛達荷州 的一次表演上被不明物體砸到臉，立即停止演唱，隨後不得不下台檢查。

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) 2023年6月19日