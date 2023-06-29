我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：高院裁決讓美國倒退 籲大學擴增教育機會

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州

演唱會粉絲遞禮越來越奇怪…歌手收到過骨灰、起司塊

世界新聞網／即時報導
P!nk在演唱會上收到起司塊。(截取自TikTok)
P!nk在演唱會上收到起司塊。(截取自TikTok)

歌手開演唱會，前排激動的粉絲不乏有給台上偶像遞禮物的，比如說男歌手就很常收到粉絲扔上台的胸罩，這樣未經綵排的互動總能讓演唱會多幾分趣味。但近來，正在辦巡迴演唱會的美國歌手「紅粉佳人」P!nk，就連連收到出人意料的粉絲禮物，有趣的互動也被拍下來在網路瘋傳。

在P!nk26日現場會的現場，有粉絲扔上台一個Ziploc保鮮袋，只見P!nk小心翼翼拿起來，不可置信地發問，「這是你媽媽？」原來，有粉絲疑似把媽媽的骨灰裝在袋子裡，想要送給偶像。P!nk確認袋中內容之後面露難色，「我不知道怎麼收下這樣東西…」之後慢慢把袋子放到舞台地上。

後來又有網友上傳了P!nk在28日的演唱會現場，從台下接過來一大輪布利(Brie)起司塊。P!nk再一次露出難以置信的表情。MTV官方推特賬號也在底下留下疑問，「音樂現場表演行業最近到底出現了什麼問題」。

然而並非所有粉絲和歌手之間的互動都如此有趣，有的甚至直接造成傷害。美國創作歌手碧碧蕾克莎(Bebe Rexha)在最近的一場紐約演唱會表演過程中，被粉絲扔到台上的手機砸傷，後來眉毛處需要縫針；英國歌手哈利史泰爾斯(Harry Styles)在洛杉磯演唱會中被扔糖果，砸中他的臉和眼睛；美國鄉村流行音樂歌手凱西巴勒維妮(Kelsea Ballerini)在愛達荷州的一次表演上被不明物體砸到臉，立即停止演唱，隨後不得不下台檢查。

哈利 愛達荷州 洛杉磯

上一則

黑人經紀人突然提油救火 妳們不知都是黑人的爛玩笑？

延伸閱讀

#Me Too延燒 陶晶瑩終發聲：姐姐妹妹站起來

#Me Too延燒 陶晶瑩終發聲：姐姐妹妹站起來
瑪丹娜細菌感染失去知覺 住進加護病房 世巡演唱會取消

瑪丹娜細菌感染失去知覺 住進加護病房 世巡演唱會取消
台灣#Me Too沉默多日 陶晶瑩發聲：姐姐妹妹站起來

台灣#Me Too沉默多日 陶晶瑩發聲：姐姐妹妹站起來
鹿晗演唱會後不見垃圾 網讚：品格影響粉絲

鹿晗演唱會後不見垃圾 網讚：品格影響粉絲

熱門新聞

蕭敬騰(右)下跪替未婚妻經紀人Summer(林有慧)戴上戒指。(喜鵲娛樂提供)

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

2023-06-27 09:12
鄭欣宜爆失聯兩個月，讓粉絲很擔心。(取材自微博)

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

2023-06-26 09:00
蔡徐坤被爆逼女生墮胎。（取材自微博）

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

2023-06-26 00:24
秦嵐性感擔任頒獎人。(取材自微博)

富察皇后真敢穿 「胸前深U開到肚」

2023-06-23 21:15
大牙自曝曾遭陳建州性騷。（本報資料照片）

「黑人」陳建州被控性騷 昔日「黑澀會妹妹」：他說范范姐不愛這事

2023-06-26 23:57
瑪丹娜。（路透資料照片）

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

2023-06-28 16:57

超人氣

更多 >
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管
男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了

男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了
年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」

年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」
台灣#Me Too沉默多日 陶晶瑩發聲：姐姐妹妹站起來

台灣#Me Too沉默多日 陶晶瑩發聲：姐姐妹妹站起來
陳建州再捲性騷 被控趁妻子范瑋琪懷孕時「強抱索吻女藝人」

陳建州再捲性騷 被控趁妻子范瑋琪懷孕時「強抱索吻女藝人」