黑澀會美眉又1人受害 黑范熱戀期…妖嬌被黑人騙進房

「黑澀會」美眉妖嬌也曾被黑人性騷擾。圖／摘自臉書

周宜霈（大牙）、郭源元接連發文指控陳建州 （黑人 ）性騷擾 ，身為「黑澀會」美眉之一，妖嬌今也不再隱忍，表示黑人曾致電要她到房間聊天，並脫口「床那麼大」、「可以睡這裡」，當下她立即起疑，最後順利逃離房間，事發後黑人態度如何？她說還是正常互動。

妖嬌是「我愛黑澀會」節目初代元老之一，當年住在高雄，時常北高兩邊跑，而黑人在節目上非常照顧美眉，私下其實也對美眉們相當大方，因此與大家培養出深厚感情。妖嬌接受電訪表示有天晚上約7、8點，突然接到黑人來電，黑人說現在跟其他藝人在高雄福華大飯店，問妖嬌「妳要來找我們嗎？看妳要不要來聊個天」。

對她而言，黑人就是主持人兼很照顧大家的前輩，她心想：「跟大家聊天應該還好吧！」於是赴約。她到場後發現房間只有黑人，彼此閒聊一陣子後，黑人問「妳今天要回去嗎」，她表明對啊，黑人又半開玩笑地說「可以睡這裡啊」，她立刻回絕：「怎麼可能！」黑人下一步邀她一起吃東西，不死心邊摸著床邊說：「妳看我這邊床那麼大！可以睡這裡啊！」

眼見對話進入鬼打牆，妖嬌察覺到不太對勁，尤其黑人用詞充滿暗示，於是表明「老大那我先離開喔」，黑人回說：「妳要走了？是喔，那麼快喔。」她說可以感覺到黑人想講些什麼，卻又不敢講出口，最後不斷以要回家為由離開飯店房間，是在「我愛黑澀會」期間嗎？妖嬌說對，且事發後黑人仍很正常錄影，大家也知道黑人跟范范是情侶。