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男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了

娛樂新聞組／即時報導
王鶴棣被網友列入心目中「四大頂流」之一。(取材自微博)
王鶴棣被網友列入心目中「四大頂流」之一。(取材自微博)

5年前因主演新版「流星花園」打開知名度的男星王鶴棣，近年在圈中表現亮眼，去年更因「蒼蘭訣」暴紅，令他星途更上一層樓，而近日他更被網友推選為「新四大頂流」之一，與王一博、肖戰和易烊千璽並列。

香港01報導，2019年王一博和肖戰共同主演劇集「陳情令」大受歡迎，在劇中一個溫文儒雅一個性格不羈，受到粉絲瘋狂追捧。而二人顏值更是受到許多女粉青睞，當時他們已經被封為「流量小生」代表。

這些年來，他們的地位仍然屹立不倒，已屬「頂流」級別，被網友列入心目中「四大頂流」之一。

而在「新四大頂流」中，22歲的易烊千璽是唯一一位00後代表，自男子偶像組合TFBOYS出道的他，唱跳了得，演技也很出彩。易烊千璽在2019年「少年的你」電影中飾演有情有義的男主角，將人物的少年特質發揮得淋漓盡致，此角色更為他獲得多個電影獎項「最佳新人獎」，其後又在電影「長津湖」﹑「滿江紅」表現突出。

除了以上三人，24歲的王鶴棣則首度被網友推進加入「頂流小生」行例。據悉，王鶴棣在2018年演出「流星花園」時受到高度關注，但之後推出的「將夜2」﹑「理智派生活」等收視口碑一般。

直到去年在爆款劇「蒼蘭訣」中，他飾演的「月尊大人」對愛情專一又痴情，獲得不少網友喜愛，而在多個年度劇集獎項中更獲得「年度人氣劇集」﹑「年度優秀網絡劇」等獎，人氣攀升。

「蒼蘭訣」中，王鶴棣飾演的「月尊大人」獲得不少網友喜愛。(取材自微博)
「蒼蘭訣」中，王鶴棣飾演的「月尊大人」獲得不少網友喜愛。(取材自微博)

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