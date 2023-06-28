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受害者加一人 被黑人強抱索吻 當時范瑋琪身懷六甲

記者林怡秀／即時報導
郭源元也曾遭到黑人性騷。圖/摘自臉書
郭源元也曾遭到黑人性騷。圖/摘自臉書

繼大牙（周宜霈）之後，又有受害者站出來指控黑人（陳建州），微風旗下藝人郭源元透露當時范范（范瑋琪）正身懷六甲，黑人在辦公室強抱她，還要求她親他一下，她迫於情勢只能照做，如今看到大牙勇敢揭露黑人過去惡行，卻遭黑人夫妻提告求償千萬，讓她也決定挺身爆料支持大牙，「現在決定說出來的原因只有一個，就是我不想讓大牙只有一個人。」

以下為臉書全文：

#metoo

第一次是發生在他松菸的辦公室，黑人說有一些衣服品牌的東西想送我，希望我能在日常生活中穿搭拍照，露出在社群，我滿心感謝。

而在這次碰面之前，我們的聯繫也都只有很偶爾的訊息對談，訊息內容除了出現過一兩次的「傳自拍照給黑人哥看看呀」讓我感到疑惑外，其他內容也都保持著一定的禮貌與距離。

當時愛妻形象與新聞漫天飛，尤其那時正值范范懷孕的時候，再加上我與黑人認識是因為love life，以至於當我收到「傳自拍照給黑人哥看看呀」這樣讓我感到疑惑的訊息時，我以為只是一種「我無法理解的，聖人大愛」的那種親切。

當天辦公室裡只有我跟他，我正盯著牆上裱掛起來的幾件球衣，等待黑人去取要送給我的商品。身高將近一百七，體重五十五公斤，覺得自己總是很大隻的我，被突然從後面環抱起來，雙腳離地。

黑人從後面環抱起我，轉身坐上他的辦公椅，我想逃離，他加強力道將我按在他的腿上，然後，他對我說他要親親。

我愣住，也許是因為不知所措，我傻笑，並掙扎著要起身，黑人再繼續加強力道按住我，就這樣反覆。

「你先親我一下，你先親我一下。」黑人不斷這樣說，我的恐懼已經爬滿全身，但我還是傻笑，與繼續要起身的掙扎。

當下的我為了趕緊離開那樣僵持且可怕的狀況，我竟然親了他臉頰一下，他鬆開我，說好啦這些是要送給你的，然後起身去提那幾袋衣服。我接過衣服，還不忘說謝謝黑人哥，然後坐電梯下樓出公司，然後跟平常一樣，走去捷運站，坐捷運回家。

其實整段路程我千頭萬緒，什麼都想過一遍，又什麼都沒想明白，我感覺到自己爛兮兮的。

剛剛那是什麼？剛剛有什麼整人鏡頭嗎？不是愛妻魔人嗎？范范要生baby了不是嗎？我太大驚小怪了嗎？我太大驚小怪了吧？

很多腦中的疑問跟不確定感，在後來黑人斷斷續續傳來的若無其事的訊息、工作上的關心，以及我自己生活中其他的瑣事裡不了了之。

直到第二次。

第一次事情之後，我再也沒有跟黑人見過面，第二次的發生，起因是黑人不斷訊息說要送我衣服及鞋子，我不斷推拖說謝謝黑人哥不用了，但還是礙於他無數次的堅持，以及想到未來可能還要在工作上見到的狀況下，我最後答應在路邊領取。

那是我當時能想到的最安全的方式了。

在公開的大馬路邊，不是在某個特定的私人空間，而且拿一下就離開，不用長時間相處停留。

結果是他從對向要迴轉到我這個方向的時候，突然把車停在大十字路口中間，從駕駛座上把副駕的車門打開，對著我大喊上來！上來！

當時車道上所有被擋住的車群開始按喇叭，在那樣的狀況下，我沒有思考的時間，我讓自己被趕鴨子上架，慌忙的上車了。

我上車後黑人說他沒帶到要給我的物品，要載我去工作室拿，我雖然感到厭煩害怕，但覺得自己沒有選擇。一路上黑人像親切的大哥哥，關心我的工作與日常，有一搭沒一搭的說，而我只想趕快領取結束後回家。

車子進入一個社區大樓的地下停車場時，我仍舊覺得我們要去的是某個辦公室或工作室，在要從停車場進入電梯上樓時，黑人先按了樓層，人退出來，對著我說你先上去。

現在想起來，是因為不想被電梯監視器留下一起上樓的畫面吧？

一直到門開了之後，我才驚覺我到的地方是一個「家」。

我在意識到這點之後整個人都僵住了，黑人說坐一下啊，然後去倒飲料，我說我等下還有事，得趕快回家。黑人說好啊，要我先喝個飲料，喝了他再去拿要給我的鞋子。

飲料來了，是威士忌，竟然是威士忌。

黑人若無其事地說，我必須先喝完他才要去拿東西。我嚇瘋了，我怎麼會讓自己落到這種處境。當時我只想趕快離開，實在不願意再拖拖拉拉了，所以我喝了一大口，黑人笑得非常開心，然後他起身，往房子深處去取東西。

坐立難安，實在坐立難安，我環顧四周，所以我大概記得當時所在環境的格局。沒過多久，他提了兩袋東西從某個房間出來，我因為可以回家了感到開心，說了謝謝黑人哥，然後起身要去穿鞋子。我餘光看到他把東西放靠牆，我才要轉身想說怎麼了，他整個人壓上來環抱住我。

一切很快，我被很輕易地抓抱起來，往房子深處去，我的視野因為整個人被抓抱起來，變得很高。

我掙扎，很驚慌，黑人很開心，像一切只是在玩鬧，他把我抓抱進一間房間，然後丟上床，我在跳逃著爬起來的時候，聽到他說「喔這張床不可以。」

我腦中閃過對那句話的理解是，「這是他與范范的主臥室」，然後我又被很輕易地抓抱起來，到另一個房間，拋到另一張床上。

過程中我不斷掙扎，奮力掙扎，他輕鬆抓抱起我的樣子，讓我覺得我像棉花一樣輕。我一直說我想回家我想回家，或大聲或小聲的講，頭腦非常混亂。因為黑人笑的很開心，我腦海裡「這是正在開玩笑嗎？」與「我要被姦殺了！」的疑惑與恐懼，在腦海裡不斷交錯。

抓抱掙扎的過程中，我感覺到他的下體，非常噁心。然後我記憶裡，看出去的視野非常模糊，我才想起我那時候已經在哭了。

那樣又躲又逃，再被抓抱起來的過程，前後可能不到三分鐘吧，像老爺追丫鬟，丫鬟躲老爺的愚蠢場面，在我開始放聲大哭後停止。

我放聲大哭幾秒之後黑人像是突然醒來，變成原本大家印象中的樣子，「好啦好啦我帶你回家。」他變得有禮又溫柔。

下樓的時候他一樣先按了電梯樓層，要我先下去。我記得我從「被放過」的當下，雖然仍舊非常驚恐，但心裡更多的，竟然是滿懷感激的情緒。

「太好了，我可以回家了，太好了，他讓我回家。」我當時是這樣想的。

-

後來我仍會收到黑人的訊息，都是一些無關緊要的內容，我也會回覆黑人傳來的訊息，說謝謝黑人哥的關心。

一切若無其事。

在我心裡，唯有讓一切看起來若無其事，那些「真正的事」，就可以也成為若無其事。

事實是我做得很好，隨著時間推進，人生路上迎面而來的各種經歷，讓我的內在力量不斷茁壯，這件事在我心裡造成的痛苦已經變得很小很小，可以說是不存在了。

所以後來黑人偶爾回覆我的限時動態，我也都禮貌回覆謝謝黑人哥，我還在2019年的時候參加過黑人主持的節目。那是我們2015發生事情之後的第一次面對面，當時的我也沒有感到任何不自在。然後在他訊息我說我出的寫真書好漂亮喔，我也請我當時的公司寄了一本公關書給他。

一切如常，生活繼續，我很自在又明亮的活著。

很抱歉能做為證據的訊息，在我後來換手機的時候全部消失了。

訊息的消失，對我來說其實有一種不必再回顧的輕鬆感，如今如果要說整件事裡讓我想起，仍會感到痛苦的部分，那就是我對自己的憤怒。

我一直覺得自己是所謂的「聰明人」，沒能在第一次松菸辦公室事件發生之後，盡好保護自己的責任，還讓第二次事情發生，這讓我對自己感到非常憤恨與失望。

尤其是每每回想起來，其實我能「完美作為」的回應及時間點明明很多很多，我竟然還讓第二次事情發生。這樣的我，我難以接受，這樣的我，讓我想起來非常痛苦。

這也是為什麼，第二次的事情我從來沒跟任何一位朋友說過。

在這次metoo運動裡，我有幸看見一篇網友分享的周志建治療師，書寫了關於面對危機反應的文章。內容提到人在遇到性騷擾、性侵害，或是任何危機的狀況時，除了「戰」與「逃」的反應，更存在著「僵」與「討好」。

那篇文章幫助了我很多。

身而為人，在面對各種不同的危險狀況裡皆會有不同的反應，「僵」或「討好」不代表被害人的反應是不積極作為，也不代表「僵」或「討好」是一種侵犯默許。

那篇文章讓我理解了事件發生的當下，渴望能完美作為，但卻只有呆住，甚至有「討好」作為的我。

我們都希望壞人踢到鐵板，我們都不想成為那塊鐵板。

不為什麼，畢竟當時安撫自己好久好久，在得以平靜過日子的現在，要再主動說出來，除了得再讓自己難受一次，還得迎接勢必會如浪打來的媒體報導、茶餘飯後，及充滿惡與無知的質疑與檢討。

當那塊鐵板太不容易了，當那塊鐵板太痛苦了，

當那塊鐵板的每一位，讓人欽佩、心疼、敬佩。

大牙，辛苦你了。

我對黑人陳建州已經不存在原諒或不原諒的心情，因為這件事在我心裡很早以前就過了，剩下的是我跟我的事。

然而，現在決定說出來的原因只有一個，就是我不想讓大牙只有一個人。

#metoo

黑人 捷運 性騷擾

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