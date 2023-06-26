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曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

媒體揭內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

小甜甜又闖禍了？演出放鳥 粉絲超不爽痛罵 其實很冤枉

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮（右）和丈夫山姆歡度結婚周年，八卦刊物還是看衰他們。圖／摘自IG
布蘭妮（右）和丈夫山姆歡度結婚周年，八卦刊物還是看衰他們。圖／摘自IG

有些藝人就是註定要成為爭議焦點，甚至人沒有到現場，還會被觀眾罵，實在是無妄之災。聞名全球的英國格拉斯頓伯里音樂節正在熱鬧舉行，樂壇傳奇艾爾頓強上台表演，台下不少觀眾卻堅信曾和他合作過的「小甜甜」布蘭妮會現身和他一起表演「Hold Me Closer」這首歌，左等右等等不到布蘭妮出現，忍不住失望抱怨，然而TMZ報導，布蘭妮從頭到尾都沒有講過要去音樂節上表演，不知道為何粉絲們會那麼確定她會到？

布蘭妮似乎很容易就會捲入一堆雞飛狗跳之中，格拉斯頓伯里音樂節就是最新的例子，她才剛叢墨西哥度假回來，根本就沒有任何有要出席該音樂節的隻字片語，粉絲們就自作多情以為她一定會到，她沒到場就開譙，完全莫名其妙。之後又有粉絲罵她：「人明明到倫敦了，還故意不去音樂節上露臉。」後來才被發現，所謂「她在倫敦」的照片，是多年前的舊照，根本無法證明她人在英國還刻意缺席格拉斯頓伯里音樂節。

本月分，布蘭妮才和丈夫山姆歡度結婚滿一周年，兩人去年6月上旬在家中辦婚禮後，一路上都有八卦刊物的唱衰報導，彼此卻還是度過了風風雨雨，實在很不容易。可是八卦刊物還不放過，稱布蘭妮堅持想做自己，山姆卻要求她退出社群網站、不要再招惹是非，新的戰火恐怕很快要爆發。

布蘭妮（左）和艾爾頓強曾合作單曲，竟讓自己無端招來罵名。圖／摘自IG
布蘭妮（左）和艾爾頓強曾合作單曲，竟讓自己無端招來罵名。圖／摘自IG
布蘭妮很容易招惹是非，出席活動時不介意火辣入鏡。（路透資料照片）
布蘭妮很容易招惹是非，出席活動時不介意火辣入鏡。（路透資料照片）

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