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#Me Too血流成河 台演藝工會痛斥性騷藝人自我毀滅

記者陳慧貞／即時報導
台灣演藝工會理事長曹雨婷提供遭性騷申訴管道及平台。圖／曹雨婷提供
台灣演藝工會理事長曹雨婷提供遭性騷申訴管道及平台。圖／曹雨婷提供

台灣演藝圈#Me Too事件頻傳，自許傑輝遭爆上課教性愛呻吟課後，陸續多名藝人宥勝黃子佼、炎亞綸、NoNo等皆捲入性騷風暴，這把火延燒不只，還有多名受害者透過管道挺身而出，對此演藝工會理事長曹雨婷表示，這陣子社會風氣太可怕了，對藝人無法潔身自愛，更深感痛心，她表示，不管哪位演藝人員、大咖小咖、有名沒名，直言：「只要違法就要接受法律制裁。」

演藝工會前任理事長康凱卸任後，曹雨婷接任台北市電影電視演藝業職業工會理事長，她認為演藝工作與一般士農工商不一樣，觀眾是演藝人員的衣食父母，需要有觀眾的支持才有舞台，因此藝人更該愛惜羽毛、潔身自愛，正視職場平權的觀念，為此，她表示：「工會提供管道及平台，讓受害者、加害人可以申訴、調解。」

性騷事件頻傳，曹雨婷覺得這陣子演藝圈簡直被打到血流成河，藝人犯錯自毀前程、自我毀滅，就該自行承擔，辛苦經營的形象一夕崩壞，即使有滿腹才華也是枉然，全看觀眾能不能買單，但她也強調所謂「浪子回頭金不換」，每個人都有腦筋糊塗犯錯的時候，若捲入性騷事件的人能改過自新重新做人，她說：「希望社會大眾都能給個機會，不要直接打入地獄。」

台灣演藝工會理事長曹雨婷。圖／曹雨婷提供
台灣演藝工會理事長曹雨婷。圖／曹雨婷提供

性騷 宥勝 黃子佼

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