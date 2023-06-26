安珀赫德胖了？官司風波後一年再度現身影展 略顯福態

安珀赫德淡出幕前快一年，再回公眾眼前，有了些福態。(圖摘自twitter)

去年此時，全球觀眾還在為強尼戴普與安珀赫德的官司結果爭論不已，法庭雖判兩人都要賠錢給對方，安珀的金額破千萬美元，是強尼要賠她的好幾倍，安珀經過不成功的上訴，與強尼取得和解後，在西班牙休養生息了快一年，終於在近日帶著新片「In The Fire」出席義大利 的陶爾米納影展 ，自然成為觀眾矚目的焦點，她雖然在精心打扮下回復昔日鏡頭前的亮麗，卻被認為在西班牙也許太過悠閒、舒適，明顯有點發福。

安珀赫德的外型一直是她受到演藝圈重用的理由，但她和強尼戴普在打官司期間，被挖出許多瘋狂的內幕，使她再難以「美女牌」的姿態出現在主流商業大片中。

「In The Fire」是部小品獨立製作，她扮演19世紀的美國精神學家，到哥倫比亞治療一名精神失常的孩子，她認為該片是在講述超自然的愛，是一部很美、關於愛的影片。