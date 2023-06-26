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飛輪海過往黑料太猛 網點名辰亦儒：爆卦比帶貨有流量

記者陳慧貞／即時報導
辰亦儒昔日是男團「飛輪海」成員。(圖摘自微博)
辰亦儒昔日是男團「飛輪海」成員。(圖摘自微博)

台灣藝人炎亞綸遭網紅「耀樂」指控疑似私密片外流後，引發一連串風波，昔日出身於偶像團體「飛輪海」的黑歷史也一一被挖出，近日就有微博娛樂博主點名過去成員辰亦儒出來爆料，更建議他：「快開直播爆卦，比帶貨更有流量。」

中國微博博主「伊麗莎白骨精啊」擁有粉絲數超過400萬，經常一天狂發多文分享娛樂相關動態，在炎亞綸爆出私密照風波後，該名博主即發文寫下：「辰亦儒手握飛輪海無數的瓜，但是說了也沒人相信，現在再回頭一看都是真的，建議你現在開個直播爆料肯定比賣貨的流量要『NEXT LEVEL 』。」

網友一一扒出過去「飛輪海」上節目訪談互動過程，其中就有主持人問吳尊：「若有女生喝醉了往你身上躺，你會怎麼辦？」吳尊答：「那就撥開啊！」主持人再問炎亞綸，辰亦儒搶答：「他就是被撥開的那個」，辰亦儒的機智反應無時無刻發揮得淋漓盡致，當年飛輪海出道記者會時安排團員們抽籤「互親」，就有主持人問炎亞綸：「你是嚇傻了嗎？」辰亦儒當場也秒答：「不，他等很久了。」網友這才發現原來辰亦儒當時說的句句是真話。

而娛樂博主「伊麗莎白骨精啊」貼文一出，立即就有網友留言：「笑死我了，辰亦儒內涵10幾年，沒人懂他，寂寞暴走了」、「這種真真假假的能力也是很牛了」，但有人認為：「覺得他應該不知道，所以才這麼敢說，哪曉得一語中的」，這些年來辰亦儒多以直播帶貨為主，網友也笑勸他：「學學人家蘭姐，抓住商機抓住爆點」。

娛樂博主建議辰亦儒爆卦。(圖摘自微博)
娛樂博主建議辰亦儒爆卦。(圖摘自微博)

炎亞綸 微博

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