蔡徐坤連環爆逼2女墮胎 媽媽砸錢壓事本人3字回應

蔡徐坤。(摘自微博)

中國歌手蔡徐坤今日被中國博主「吃瓜少女張小寒」爆與C女士發生關係後逼墮胎 ，還開直播公布音檔證明此事，對此狗仔轉述蔡徐坤方第一時間回應，表示「不知情」，隨後立即掛掉電話。

博主「吃瓜少女張小寒」在微博 爆出，2021年2021年5月20日，蔡徐坤和一位C姓女生發生了性關係，後來發現懷孕便要求她去醫院墮胎。蔡徐坤母親得知此事，立刻插手，擔心兒子蔡徐坤被設局，到女方家裝設監視器，狗仔也曝光疑似蔡媽媽安排工作人員和C女士協商墮胎和賠償的錄音檔，原訂50萬人民幣（約美元6萬9千元）的墮胎費被殺到20萬人民幣。

錄音中，蔡媽媽向工作人員交代：「我覺得她（C女）沒有這麼快答應就直接去的（墮胎），然後取現金，我先交代她這事，假如你跟她說要去辦事，比如是10萬、20萬，最多也就是我們當天取，我們不預約，直接就取20萬，但是沒有必要一次性給她這麼多，這個東西呢，確實就是彼此沒有信任感。」

其實2021年8月就有網友曾指蔡徐坤睡粉絲，讓對方懷孕，原本像花50萬了事，但對方不願意，如今又再度爆出讓女生懷孕，形象重挫，再加上目前的事工作室都沒回應，全由蔡媽媽在處理，被網友酸：「又一個媽寶男！」